В Харьковской области российские оккупанты нанесли удар по ГСЧС, один спасатель погиб и пятеро пострадали

23 октября, 08:27
В селе Зеленый Гай во время тушения пожара погиб спасатель Юрий Чистиков, 23 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Харьковской области)

В селе Зеленый Гай во время тушения пожара погиб спасатель Юрий Чистиков, 23 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Харьковской области)

В Харьковской области в ночь на четверг, 23 октября, в результате российского удара дроном погиб спасатель, 50-летний Юрий Чистиков, еще пятеро сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили ранения.

Об этом сообщает ГСЧС.

Чрезвычайники во время обстрела находились в селе Зеленый Гай Купянского района, где тушили пожар, вызванный российской атакой. Во время работы войска страны-агрессора нанесли по этому месту повторный удар.

Погиб командир отделения 43 Государственной пожарно-спасательной части 4 отряда ГСЧС в Харьковской области главный мастер-сержант службы гражданской защиты Юрий Чистиков. У него остались дочь, рассказали в ГСЧС.

Ночью российские оккупанты атаковали ряд регионов Украины шахедами. В Киеве в результате обстрела 23 октября семь человек получили ранения.

