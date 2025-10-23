В Харьковской области российские оккупанты нанесли удар по ГСЧС, один спасатель погиб и пятеро пострадали
В селе Зеленый Гай во время тушения пожара погиб спасатель Юрий Чистиков, 23 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Харьковской области)
В Харьковской области в ночь на четверг, 23 октября, в результате российского удара дроном погиб спасатель, 50-летний Юрий Чистиков, еще пятеро сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили ранения.
Об этом сообщает ГСЧС.
Чрезвычайники во время обстрела находились в селе Зеленый Гай Купянского района, где тушили пожар, вызванный российской атакой. Во время работы войска страны-агрессора нанесли по этому месту повторный удар.
Погиб командир отделения 43 Государственной пожарно-спасательной части 4 отряда ГСЧС в Харьковской области главный мастер-сержант службы гражданской защиты Юрий Чистиков. У него остались дочь, рассказали в ГСЧС.
Ночью российские оккупанты атаковали ряд регионов Украины шахедами. В Киеве в результате обстрела 23 октября семь человек получили ранения.