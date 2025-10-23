Избежать блэкаута. Как украинские города ищут новые источники электроэнергии вместо тех, что уничтожают российские дроны и ракеты

ЛОВЦЫ ЛУЧЕЙ: В Киеве и области за шесть месяцев 2025-го построили 101,7 МВт распределенной генерации, в том числе и солнечных панелей. Этого хватит для нужд 100 тыс. потребителей (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Солнце, ветер, газ и даже отходы деревообработки становятся для общин украинских городов одним из спасений от массированных атак россиян на энергетические объекты страны.

Мегаватты энергии — о них постоянно думает Юрий Фомичев, глава города энергетиков Славутич. При этом речь не идет о чем-то, связанном с Чернобыльской АЭС, спутником которой и является Славутич, — мэр ищет независимости от внешней генерации, по которой в последнее время регулярно бьет дронами и ракетами российская армия.