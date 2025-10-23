Избежать блэкаута. Как украинские города ищут новые источники электроэнергии вместо тех, что уничтожают российские дроны и ракеты

23 октября, 09:12
NV Премиум
ЛОВЦЫ ЛУЧЕЙ: В Киеве и области за шесть месяцев 2025-го построили 101,7 МВт распределенной генерации, в том числе и солнечных панелей. Этого хватит для нужд 100 тыс. потребителей (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

ЛОВЦЫ ЛУЧЕЙ: В Киеве и области за шесть месяцев 2025-го построили 101,7 МВт распределенной генерации, в том числе и солнечных панелей. Этого хватит для нужд 100 тыс. потребителей (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Автор: Светлана Угнива

Солнце, ветер, газ и даже отходы деревообработки становятся для общин украинских городов одним из спасений от массированных атак россиян на энергетические объекты страны.

Мегаватты энергии — о них постоянно думает Юрий Фомичев, глава города энергетиков Славутич. При этом речь не идет о чем-то, связанном с Чернобыльской АЭС, спутником которой и является Славутич, — мэр ищет независимости от внешней генерации, по которой в последнее время регулярно бьет дронами и ракетами российская армия.

Теги:   Энергетика Электроэнергия Киевская область Ивано-Франковская область Минэнерго Война России против Украины Энергосистема Солнечная электростанция Энергонезависимость Солнечные панели энергоостров Славутич энергетическая инфраструктура генерация электроэнергии Светлана Гринчук атаки России на энергосистему дефицит генерации когенерационная установка маневровая генерация газовая генерация когенерация Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Ежемесячный журнал NV №7 за 2025 год Министерство развития общин и территорий Украинский институт будущего

