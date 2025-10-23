РФ атаковала шахедами железнодорожную станцию в Сумской громаде, есть пострадавшие — ОВА

23 октября, 06:31
Взрыв (Фото: via Думская / Telegram)

В ночь на четверг, 23 октября, российские оккупанты ударили шахедами по железнодорожной станции в Сумской громаде. В результате атаки пострадали двое железнодорожников.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

«35-летнего мужчину с ранением госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь — угрозы жизни нет. Второму пострадавшему помощь оказали на месте», — отметил он.

В ночь на 23 октября армия РФ атаковала Украину ударными БПЛА. Взрывы раздавались в Киеве и в других городах страны.

Редактор: Никита Днепровский

