РФ атаковала шахедами железнодорожную станцию в Сумской громаде, есть пострадавшие — ОВА
Взрыв (Фото: via Думская / Telegram)
В ночь на четверг, 23 октября, российские оккупанты ударили шахедами по железнодорожной станции в Сумской громаде. В результате атаки пострадали двое железнодорожников.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
«35-летнего мужчину с ранением госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь — угрозы жизни нет. Второму пострадавшему помощь оказали на месте», — отметил он.
В ночь на 23 октября армия РФ атаковала Украину ударными БПЛА. Взрывы раздавались в Киеве и в других городах страны.