В ночь на четверг, 23 октября, российские оккупанты ударили шахедами по железнодорожной станции в Сумской громаде . В результате атаки пострадали двое железнодорожников.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

«35-летнего мужчину с ранением госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь — угрозы жизни нет. Второму пострадавшему помощь оказали на месте», — отметил он.

В ночь на 23 октября армия РФ атаковала Украину ударными БПЛА. Взрывы раздавались в Киеве и в других городах страны.