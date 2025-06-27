«Наши летчики очень рискуют». Интервью с Юрием Игнатом — о филигранных атаках украинской авиации, дронах-перехватчиках и новых шахэдах

27 июня, 00:44
Пилот истребителя МиГ-29 с позывным Denfix

Автор: Павел Новиков

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в интервью Radio NV, как украинская авиация наращивает свои возможности, чтобы продолжать эффективно атаковать врага как с современных истребителей, так и с советских самолетов, а также прокомментировал, станут ли дроны-перехватчики панацеей в борьбе с БпЛА и что за новый шахед появился у РФ.

 — О работе украинской авиации и шире — Воздушных сил. Уже много я видел видео, как работают по территории Курской области, по временно оккупированным территориям Украины. Вот буквально на днях видел видео, когда обнаружили где-то на временно оккупированной территории на юге Украины командный пункт уровня батальона, потом эту информацию передали авиации, и дальше отработал МиГ-29, который что-то полезное туда очень точно сбросил. Я уже слышал историю о разработке чего-то такого, что было бы аналогом российских КАБов или о том, что Украине надо создать свой шахед и свой УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции). Как вы об этом думаете — о наших возможностях работы по врагу?

— Мы теперь вернемся к работе авиации. Конечно, авиация, которая сегодня представлена в Воздушных силах, это западные образцы, это F-16, Mirage и также самолеты еще советского парка: МиГ-29, Су-27, Су-24М и Су-25. Таким образом противник испытывает болезненные удары от работы украинских летчиков.

