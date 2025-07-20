«Нагло спрашиваю: жить хочешь?» Боец 10-й ОШБр голыми руками взял в плен вооруженного оккупанта — защитник рассказал, как это было

20 июля, 14:02
Украинский боец голыми руками взял вооруженного оккупанта в плен (Фото: 10 ОГШБр/YouTube/скриншот)

Военнослужащий мотопехотного батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Эдельвейс взял в плен российского солдата, который был вооружен.

Об этом защитник по имени Юрий рассказал 19 июля на YouTube-канале военного формирования. Накануне у бойца разбили Starlink, поэтому он отправился на соседнюю позицию, чтобы позвонить побратимам.

https://youtu.be/MF8MEOXrW_w?si=Ov2pdJkgOqtRRKhg

В окопе он внезапно встретил вооруженного оккупанта. «О, иди сюда. Нагло спрашиваю: жить хочешь? — Хочу. — Ну, сдавайся в плен. Он сначала не понял. Поднял руки: „Сдаюсь“», — рассказывает украинский защитник. Сам же Юрий был в этот момент без оружия и не ожидал встретить в своем окопе «гостей».

"Никто ведь не ожидал, что он попадет к нам. Забрал автомат, забрал гранаты, отстегнул магазин, посмотрел: патроны есть. Говорю: пошли к нашим ребятам. Заведут тебя, где держат военнопленных, и потом поменяют на наших ребят, которые у вас в плену. Все. Он пошел", — рассказывает Юрий.

Как пояснил военнослужащий 10-й ОГШБр, российский солдат ехал на мотоцикле и наткнулся на мину. Транспорт сразу же разорвало, а оккупанта отбросило в сторону. Позже он также попадал под обстрелы. Далее, говорит Юрий, ему стало настолько все равно, что он шел вперед, пока не залез в окоп к украинским защитникам.

То ли из-за сильного испуга, то ли из-за того, что не понял, что произошло, он без сопротивления сдался в плен.

