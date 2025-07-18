Успел повоевать три дня. Пленный оккупант рассказал, что сейчас творится в войсках РФ, и обратился к россиянам

Симаков Сергей подписал контракт с Минобороны РФ 23 мая, а уже 6 июня был взят украинскими защитниками в плен (Фото: Скриншот видео / Николаевский Ванек / Telegram)

На Торецком направлении украинские защитники из 82 ОДШБр взяли в плен россиянина, который утверждает, что при подписании контракта с Министерством обороны РФ рассчитывал на деньги и обучение на полигоне, однако ни того, ни другого не увидел.

Кадры допроса захватчика в пятницу, 18 июля, опубликовал Telegram-канал Николаевский Ванек.

Сообщается, что на видео — Симаков Сергей 1979 года рождения из российского города Киров, вояка из 102 полка 150 мотострелковой дивизии РФ.

По словам оккупанта, на войну против Украины он решил пойти «больше из-за денег», контракт подписал 23 мая этого года.

«Отговаривали все, родные даже. В семье дети, все есть, зря я это все делаю. Но я, тем не менее, взял и подписал. Я не думал, что все так это окажется, шиворот-навыворот», — говорит на видео военный РФ, который, как сообщается, попал в плен 6 июня.

Симаков утверждает, что рассчитывал «залететь в последний вагон, отъездить водителем».

Также он думал, что его отправят на 2−3 месяца на учения. Однако этого не произошло. В штурмы, по его словам, отправляют людей «уже в возрасте», в том числе тех, кто обладает «хорошей специальностью», например, сварщика.

«Их всех тупо кинули в штурмовики», — рассказал военнопленный.

По его словам, его также привезли и кинули на штурм под Торецком.

«Когда нас высадили в лес, я узнал, что такое дрон. Как от него надо идти, прятаться. И то, как узнал — на своей шкуре», — сетует захватчик.

Размышляя над своим положением, оккупант предположил, что, получив ранение он выжил, чтобы сказать «своим дома и другим» в РФ, что на самом деле происходит в оккупационных войсках.

«Посмотрите на меня, я повоевал три дня. Все. Три дня! Я не видел никакой подготовки, ничего. Из-за денег тоже нет смысла идти. Еще не факт, что их дадут», — говорит россиянин.

Оккупант также добавил, что командиров он своих не видел, номера части не знает — их привезли и сразу бросили на штурм позиций Сил обороны.

«Вот эту всю неразбериху я увидел воочию, как оно есть, а не как говорят. Мы кричали, эвакуацию запрашивали, у нас трое раненых было из шести, а нам сказали: „Нет, никаких, стойте до конца“. Воды нет, еды нет, снабжения нет. Не думал, что все вот так, вообще не думал. Я больше думал о себе, о деньгах, чтобы деньги семье достались, если что», — размышляет теперь захватчик.

Фото: Скриншот видео / Николаевский Ванек / Telegram

Оккупант также добавил, что даже представить себе не мог, что на самом деле творится в войне РФ против Украины.

«С тобой рядом погибают. Только познакомишься, вроде, 2−3 дня знаком, и погиб человек», — жалуется российский вояка.

Ранее в Сети появилось видео, на котором уроженец Бурятии, также попавший в плен под Торецком, жалуется, что власти страны-агрессора РФ не считают жителей Дальнего Востока за людей, а бурятов вообще хотят истребить.