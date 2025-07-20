Сохранили и людей, и технику. Военный рассказал, как бойцам удалось без потерь спастись от вражеского артиллерийского обстрела в Донецкой области

В ВСУ рассказали, как бойцам удалось выбраться из-под вражеского артиллерийского обстрела без потерь (Фото: 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы)

Боец ВСУ с позывным Балу рассказал об успешном опыте подразделения во время выполнения боевого задания. Украинцы спаслись от вражеского артиллерийского обстрела без потерь в живой силе и технике.

Об этом сообщили в пресс-службе 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы. Бойцы подразделение выполняли задачи по поддержке РЭБ для подавления вражеских дронов.

Во время развертывания оборудования военные попали под плотный артиллерийский обстрел.

«Мы начали передвигаться рывками. Обстрелы становились все плотнее, а нам надо было сворачивать оборудование», — рассказывает на странице бригады Балу.

Укрытие удалось найти только в неглубоких окопах. «Работали прямо под обстрелами — иначе не смогли бы спасти оборудование», — добавляет он. Несмотря на сложные условия, бойцам удалось выбраться невредимыми.

«Это была одна из самых опасных задач, но мы сохранили все — и людей, и технику», — подытожил Балу.