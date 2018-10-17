Украинца Балуха этапируют в колонию в Керчи - Меджлис

Оккупационные власти Крыма намерены перевести украинского активиста Владимира Балуха из симферопольского СИЗО в Керченскую колонию, сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

В комментарии Крым. Реалии он заявил, что этапирование Балуха запланировано на четверг, 18 октября. Подконтрольные Кремлю крымские тюремщики пока не комментируют эту информацию.

Напомним, что Владимир Балух решил прекратить голодовку на период этапирования.

3 октября подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма смягчил на месяц приговор Балуху по уголовному делу о дезорганизации деятельности изолятора временного содержания.

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Владимир Балух объявил голодовку 19 марта 2018 года в знак протеста против преследования.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули Балуху обвинения в хранении боеприпасов, его приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита свидетельствуют об обратном - что это Ткаченко напал на заключенного.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.