"Устала читать эту ложь". Денисова прокомментировала ответ РФ о состоянии Балуха

Омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook заявила, что Россия предоставляет неактуальную информацию о состоянии здоровья украинских политзаключенных, в частности Владимира Балуха.

Так, Денисова опубликовала ответ советника президента России Михаила Федотова от 12 октября на ее запрос от 30 августа.

"Советник президента РФ написал, что украинец Владимир Балух голодал только месяц. Не более 200 дней, которые подсчитывали все, а только 30. И вроде в конце апреля политзаключенный возобновил питания. И мы все знаем, что только 9 октября Владимир Балух написал письмо о приостановлении протеста в время этапа в колонию", - написала Денисова.

Она добавила, что состояние здоровья Балуха, как и три других политзаключенных, российские медики оценивают как удовлетворительное.

"Я устала читать эту ложь РФ без медицинских справок, которые регулярно требую до сих пор жду", - заявила омбудсмен.

Она также подчеркнула, что спустя почти 2 месяца, которые прошли с момента запроса, информация о состоянии здоровья украинских политзаключенных уже неактуальна.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули Балуху обвинения в хранении боеприпасов, его приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита свидетельствуют об обратном - что это Ткаченко напал на заключенного.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.