Оккупационный суд Крыма сократил на месяц тюремный срок Балуху

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма смягчил на месяц приговор украинскому активисту Владимиру Балуху по уголовному делу о дезорганизации деятельности изолятора временного содержания.

Как передает Интерфакс-Украина, суд сократил тюремный срок с пяти лет до четырех лет и 11 месяцев

"Окончательный приговор: 4 года и 11 месяцев", - сказала судья, добавив, что штраф в размере 10 тысяч рублей остается без изменений.

Владимир Балух не присутствовал на заседании суда, а также отказался от видеоконференцсвязи.

Напомним, что украинского активиста Владимира Балуха 14 сентября сильно избили в СИЗО оккупированного Симферополя. Представители СИЗО отрицают факт избиения и не пустили к Балуху адвокатов. Однако, по словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, Балух якобы сам спровоцировал конфликт.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули Балуху обвинение в хранении боеприпасов, его приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита говорят об обратном - что это Ткаченко напал на заключенного.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.

Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку. После месяца голодовки он согласился принимать два стакана овсяного киселя и 50-70 г ржаных сухарей в день. Его протестная голодовка длится уже 199-й день.