Осужденный в Крыму украинский политзаключенный Балух прекращает голодовку на время этапирования

Осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух решил прекратить голодовку на время этапирования, сообщает ВВС Україна.

По словам руководителя крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, Балух прекращает голодовку перед этапированием, однако после того, как попадет в колонию - планирует возобновить протест.

"Постараюсь сохранить себя в этом оксюмороне, но ни в коем случае не делать это любой ценой. (...) Именно поэтому я не позволю себе употреблять пищу из рук оккупанта и надеть его тюремную робу", - говорится в заявлении.

Балух также попросил "при физической или психической смерти не оставлять свое тело на оккупированной территории".

3 октября подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма смягчил в месяц приговор Балуху по уголовному делу о дезорганизации деятельности изолятора временного содержания.

Владимир Балух объявил голодовку 19 марта 2018 года в знак протеста против преследования.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули Балуху обвинения в хранении боеприпасов, его приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита свидетельствуют об обратном - что это Ткаченко напал на заключенного.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.