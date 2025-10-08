Войска РФ продвинулись в Полтавке Запорожской области и возле еще пяти населенных пунктов, сообщает аналитический проект DeepState в среду, 8 октября.

По данным аналитиков, оккупанты имели успех вблизи Новоивановки, Охотничьего, Малиновки и Вишневого в Запорожской области, а также возле Новониколаевки в Сумской области.

Фото: Фрагмент карты DeepState

2 октября проект DeepState сообщил, что российские войска захватили два населенных пункта в Днепропетровской области и один — в Запорожской области — Калиновское, Ольговское и Березовое. Впоследствии 20-й армейский корпус сообщил, что Силы обороны Украины контролируют ситуацию в селе Калиновское, продвижение РФ остановлено.

3 октября аналитики DeepState заявили, что оккупанты продвинулись на Новопавловском направлении — вблизи Новоивановки в Запорожской области и Вербового — в Днепропетровской.

В тот же день в DeepState сообщили, что Силы обороны Украины провели успешную зачистку российских оккупантов в Сосновке, Хорошем, Новоселовке и Снежном в Днепропетровской области.

7 октября DeepState заявил, что российские войска оккупировали село Малиевка в Днепропетровской области, а также продвинулись возле еще нескольких населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.