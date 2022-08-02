«Следующие месяцы будут решающими». Войну с РФ необходимо закончить до зимы — Ермак

2 августа, 11:55
По словам Андрея Ермака, зимой возвращать территории будет сложнее (Фото:ОПУ)

По словам Андрея Ермака, зимой возвращать территории будет сложнее (Фото:ОПУ)

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости завершения войны с РФ до зимы, поскольку ее затягивание, по его словам, выгодно кремлевскому режиму.

Об этом он сказал в интервью японской телекомпании NHK.

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«Если боевые действия в этой войне продлятся до зимы, возвращать территорию будет все труднее и труднее. Мы сосредоточим наши обсуждения на принятии всех возможных мер, чтобы выйти из тупика до того, как это время придет», — пояснил Ермак, отметив, что следующие несколько месяцев будут решающими.

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При этом он подчеркнул, что украинские войска все больше усиливают свое контрнаступление на юге страны.

«В этой войне мы никогда не пойдем на уступки в плане нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета», — добавил глава ОПУ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Офис президента Украины Андрей Ермак Война России против Украины

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