Не менее 80 погибших оккупантов. В Херсонской области ВСУ ударом Himars уничтожили эшелон россиян с техникой и живой силой 31 июля, 20:30 ВСУ в Херсонской области уничтожили эшелон оккупантов с техникой и живой силой (Фото:Х@евый Херсон / Telegram)

ВСУ в ночь на субботу, 30 июля, удалось уничтожить железнодорожный эшелон российских оккупантов с живой силой, техникой и боеприпасами, прибывший из Крыма на станцию Бриловка оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«В ночь с пятницы на субботу высокоточным ударом Himars был уничтожен железнодорожный эшелон из более 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию Бриловка Херсонской области. Потери живой силы составили около восьмидесяти 200-х и двохсот 300-х», — написал Братчук в Telegram в воскресенье.

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