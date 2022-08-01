В Херсонской области от оккупантов освободили 46 населенных пунктов
46 населенных пунктов Херсонской области освободили от оккупантов (Фото:Генштаб)
В Херсонской области от оккупантов освободили 46 населенных пунктов, сообщил и.о. главы ОВА Дмитрий Бутрий.
В ходе брифинга он заявил, что большинство освобожденных населенных пунктов расположены на севере региона — на границе с Днепропетровской областью.
Еще несколько были освобождены на юге на границе с Николаевской областью.
По словам Бутрия, на деоккупированной территории «есть села, которые практически разрушены на 90%. Они и сейчас находятся под постоянными обстрелами, а население в основном выехало.
Он призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы до полного освобождения Херсонской области.
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