В Херсонской области от оккупантов освободили 46 населенных пунктов 1 августа, 14:03 46 населенных пунктов Херсонской области освободили от оккупантов (Фото:Генштаб)

В Херсонской области от оккупантов освободили 46 населенных пунктов, сообщил и.о. главы ОВА Дмитрий Бутрий.



В ходе брифинга он заявил, что большинство освобожденных населенных пунктов расположены на севере региона — на границе с Днепропетровской областью.

Еще несколько были освобождены на юге на границе с Николаевской областью.

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По словам Бутрия, на деоккупированной территории «есть села, которые практически разрушены на 90%. Они и сейчас находятся под постоянными обстрелами, а население в основном выехало.

Он призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы до полного освобождения Херсонской области.

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