Оккупанты неудачно провели разведку боем под Изюмом — Генштаб 18 апреля, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты безуспешно провели разведку боем под Изюмом, понесли потери и отступили (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дубровно в Харьковской области.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщает Генштаб.

«В целях расширения плацдарма на левом берегу реки Северский Донец и создания условий для оперативного развертывания войск враг провел разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дубровно. Успеха не имел, понес потери и отошел», — говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, на Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова и пытаются производить огненное поражение подразделений украинских войск.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.