Оккупанты неудачно провели разведку боем под Изюмом — Генштаб
Оккупанты безуспешно провели разведку боем под Изюмом, понесли потери и отступили (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дубровно в Харьковской области.
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Об этом сообщает Генштаб.
«В целях расширения плацдарма на левом берегу реки Северский Донец и создания условий для оперативного развертывания войск враг провел разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дубровно. Успеха не имел, понес потери и отошел», — говорится в сообщении.
Кроме того, на Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова и пытаются производить огненное поражение подразделений украинских войск.
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