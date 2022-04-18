Оккупанты неудачно провели разведку боем под Изюмом — Генштаб

18 апреля, 08:00
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Оккупанты безуспешно провели разведку боем под Изюмом, понесли потери и отступили (Фото:Генштаб)

Оккупанты безуспешно провели разведку боем под Изюмом, понесли потери и отступили (Фото:Генштаб)

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Российские оккупанты пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дубровно в Харьковской области.

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Об этом сообщает Генштаб.

«В целях расширения плацдарма на левом берегу реки Северский Донец и создания условий для оперативного развертывания войск враг провел разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дубровно. Успеха не имел, понес потери и отошел», — говорится в сообщении.

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Кроме того, на Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова и пытаются производить огненное поражение подразделений украинских войск.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Изюм Харьковская область Война России против Украины

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