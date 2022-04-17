ВСУ нанесли мощный удар по российским оккупантам на Харьковщине: уничтожена колонна морпехов и пять вражеских танков

17 апреля, 12:28
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ВСУ уничтожили колонну российских морпехов и пять вражеских танков (Фото:ГПСУ)

ВСУ уничтожили колонну российских морпехов и пять вражеских танков (Фото:ГПСУ)

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В Харьковской области военные Десантно-штурмовых войск ВСУ нанесли мощные удары по колонне российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Как сообщили в Госпогранслужбе, украинские военные уничтожили пять вражеских танков, 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР), а также колонну подразделений морской пехоты оккупантов.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Танки Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Госпогранслужба Украины Российские танки Война России против Украины

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