ВСУ нанесли мощный удар по российским оккупантам на Харьковщине: уничтожена колонна морпехов и пять вражеских танков
ВСУ уничтожили колонну российских морпехов и пять вражеских танков (Фото:ГПСУ)
В Харьковской области военные Десантно-штурмовых войск ВСУ нанесли мощные удары по колонне российских оккупантов.
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Как сообщили в Госпогранслужбе, украинские военные уничтожили пять вражеских танков, 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР), а также колонну подразделений морской пехоты оккупантов.
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