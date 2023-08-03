Украинские беженцы: как получить за границей заказанный в Украине паспорт 3 августа, 10:53 Паспорт гражданина Украины для выезда за границу (Фото:МИД Украины)

Лицо, которое находится за границей и не успело своевременно получить заказанный в подразделении Государственной миграционной службы загранпаспорт или ID-карту, сможет получить документы через зарубежные дипломатические учреждения Украины.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Обращение в дипучреждение, доставка паспорта — от 3 месяцев

Чтобы получить за границей паспорт, следует обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины с заявлением о получении в стране пребывания загранпаспорта или ID-карты.

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Заявление должно быть адресовано тому территориальному подразделению ГМС в Украине, в котором этот документ оформлялся.

Доставка документа в учреждение осуществляется средствами дипломатической почты и занимает от 3 месяцев.

При этом получить его может или сам заявитель, или его законный представитель (для детей в возрасте до 16 лет).

В августе части украинцев нужно заменить паспорт на ID-карту

Владельцы украинского паспорта старого образца (паспорта-книжечки), которым в период с 13 марта 2020 года по 24 января 2022 года исполнилось 25 или 45 лет, должны до 1 августа вклеить в паспорт новое фото.

Сроки вклеивания фотографий в паспорт возобновили после отмены с 1 июля 2023 года карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.

Тем, кто этого не успел сделать, нужно заменить паспорт на ID-карту.