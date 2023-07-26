Оформление паспорта: стало известно, кто имеет право не платить административный сбор 26 июля, 09:45 Паспорт Украины (Фото:flickr)

Стало известно, при каких условиях граждане могут быть освобождены от уплаты административного сбора за оформление паспортных документов.

Об этом рассказали в Минреинтеграции.

Кто имеет право не платить админсбор

При оформлении внутреннего или заграничного паспорта необходимо платить административный сбор. Впрочем, при определенных условиях граждане могут быть освобождены от его уплаты.

Видео дня

В каких случаях это возможно:

1. Административный сбор не взимается, если паспорт гражданина Украины оформляется впервые.

2. Административный сбор (консульский сбор) не уплачивается человеком, в отношении которого установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии рф против Украины (при условии, что заявление на оформление паспорта подается в течение одного года со дня его освобождения).

3. От уплаты могут освобождаться отдельные категории лиц по решению органов местной власти.

В случае закрытия подразделения ГМС паспорт можно получить по заявлению

Сейчас в Украине некоторые подразделения Государственной миграционной службы (ГМС) прекратили работу в связи с временной оккупацией или боевыми действиями. Впрочем, граждане могут завершить процедуру получения паспорта, если они ранее подали в такое подразделение заявление для оформления документа.

Для завершения процедуры получения паспорта необходимо:

— Если лицо находится на территории Украины — обратиться лично в любой территориальный орган/подразделение ГМС, который работает, и подать письменное заявление.

— Если лицо находится за границей — обратиться лично с письменным заявлением в представительства ГП Документ, которые расположены за рубежом.

По итогам рассмотрения этого заявления заявление-анкета, которая подана для оформления паспорта, будет передана в другое подразделение ГМС. Он будет осуществлять завершение процедуры оформления паспорта. За рубежом изготовленный паспорт будет передан в ГП Документ, к которому лицо подало соответствующее заявление.

Напомним, у некоторых украинцев до 1 августа могут забрать паспорта-книжечки и обменять их на ID-карту.