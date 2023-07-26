Оформление паспорта: стало известно, кто имеет право не платить административный сбор
Паспорт Украины (Фото:flickr)
Стало известно, при каких условиях граждане могут быть освобождены от уплаты административного сбора за оформление паспортных документов.
Об этом рассказали в Минреинтеграции.
Кто имеет право не платить админсбор
При оформлении внутреннего или заграничного паспорта необходимо платить административный сбор. Впрочем, при определенных условиях граждане могут быть освобождены от его уплаты.
В каких случаях это возможно:
1. Административный сбор не взимается, если паспорт гражданина Украины оформляется впервые.
2. Административный сбор (консульский сбор) не уплачивается человеком, в отношении которого установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии рф против Украины (при условии, что заявление на оформление паспорта подается в течение одного года со дня его освобождения).
3. От уплаты могут освобождаться отдельные категории лиц по решению органов местной власти.
В случае закрытия подразделения ГМС паспорт можно получить по заявлению
Сейчас в Украине некоторые подразделения Государственной миграционной службы (ГМС) прекратили работу в связи с временной оккупацией или боевыми действиями. Впрочем, граждане могут завершить процедуру получения паспорта, если они ранее подали в такое подразделение заявление для оформления документа.
Для завершения процедуры получения паспорта необходимо:
— Если лицо находится на территории Украины — обратиться лично в любой территориальный орган/подразделение ГМС, который работает, и подать письменное заявление.
— Если лицо находится за границей — обратиться лично с письменным заявлением в представительства ГП Документ, которые расположены за рубежом.
По итогам рассмотрения этого заявления заявление-анкета, которая подана для оформления паспорта, будет передана в другое подразделение ГМС. Он будет осуществлять завершение процедуры оформления паспорта. За рубежом изготовленный паспорт будет передан в ГП Документ, к которому лицо подало соответствующее заявление.
Напомним, у некоторых украинцев до 1 августа могут забрать паспорта-книжечки и обменять их на ID-карту.