Украинский паспорт. Восстановить документ за границей теперь можно быстрее 6 июня, 15:39 Украинский паспорт (Фото:UNIAN)

Государственная миграционная служба и дипломатические учреждения отныне смогут получать выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, что значительно упростит процедуру оформления паспортных документов.

Об этом Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает в Телеграм.

ГМС и дипучреждения получили доступ к Госреестру актов гражданского состояния

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Государственная миграционная служба (ГМС), ее территориальные органы (подразделения), зарубежные дипломатические учреждения будут иметь непосредственный доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан.

Эти органы будут получать сведения о государственной регистрации рождения физического лица и его происхождения в форме выписки из реестра.

«Соответствующее постановление сегодня принято на заседании правительства. Наработка и сопровождение этого документа осуществлялось в рамках работы Координационного штаба по вопросам обеспечения выезда граждан Украины с временно оккупированных территорий через территорию третьих стран в Украину», — говорится в сообщении.

Что дает нововведение

Принятая новация позволит быстрее восстановить паспортные документы.

Также это оптимизирует работу государственных органов, ведь существенно сократится время обработки запросов на получение паспортов.

Напомним, если вы потеряли паспорт за границей, вам следует обратиться в ближайшее отделение полиции, чтобы зафиксировать факт потери паспорта. В полиции вам предоставят справку-подтверждение о потере документа. С ней необходимо обратиться в консульство Украины.

В консульстве вам выдадут временный документ, удостоверяющий личность. Также там могут оформить вам новый загранпаспорт. Сейчас рассмотрение дела и изготовление паспорта может длиться до трех месяцев.