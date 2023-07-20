Если подразделение ГМС закрыли: как получить готовый паспорт в Украине или за рубежом 20 июля, 08:05 паспорт (Фото:UNIAN)

Во время войны украинцы имеют возможность получить новый паспорт по заявлению в любом подразделении ГМС, или в ГП Документ, если лицо выехало за границу.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

В случае закрытия подразделения ГМС паспорт можно получить по заявлению

Сейчас в Украине некоторые подразделения Государственной миграционной службы (ГМС) прекратили работу в связи с временной оккупацией или боевыми действиями. Впрочем, граждане могут завершить процедуру получения паспорта, если они ранее подали в такое подразделение заявление для оформления документа.

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Для завершения процедуры получения паспорта необходимо:

— Если лицо находится на территории Украины — обратиться лично в любой территориальный орган/подразделение ГМС, который работает, и подать письменное заявление.

— Если лицо находится за границей — обратиться лично с письменным заявлением в представительства ГП Документ, которые расположены за рубежом.

По итогам рассмотрения этого заявления заявление-анкета, которая подана для оформления паспорта, будет передана в другое подразделение ГМС. Он будет осуществлять завершение процедуры оформления паспорта. За рубежом изготовленный паспорт будет передан в ГП Документ, к которому лицо подало соответствующее заявление.

Напомним, у некоторых украинцев до 1 августа могут забрать паспорта-книжечки и обменять их на ID-карту.