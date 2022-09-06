Украина вернула еще 25 погибших защитников

6 сентября, 12:43
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Возвращение тел погибших защитников Украины (Фото:Минреинтеграции)

Возвращение тел погибших защитников Украины (Фото:Минреинтеграции)

В ходе операции по передаче тел погибших военных Украина вернула тела еще 25 своих защитников.

Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Уточняется, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

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Процесс возвращения тел состоялся в соответствии с нормами Женевской конвенции.

В начале июня прошел первый обмен, в рамках которого Украина вернула тела погибших военных. Среди них были защитники Азовстали. Обмен состоялся по формуле " 160 на 160″.

Во вторник, 16 августа, Украина вернула тела 19 погибших украинских защитников.

В целом Украине удалось вернуть тела 541 погибшего защитника.

https://www.youtube.com/embed/SlTTdHQML0A
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Украинские военные Война России против Украины Минреинтеграции

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