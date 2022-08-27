Большинство — из Мариуполя. В Минреинтеграции рассказали, сколько тел погибших украинских военных удалось вернуть 27 августа, 17:43 Украина вернула тела 541 погибшего защитника (Фото:minre.gov.ua)

Украине удалось вернуть тела 541 погибшего защитника.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

«Через международное представительство Красного Креста удалось организовать коммуникацию со стороной РФ. Переговоры с агрессором проводить сложно, но нам уже удалось вернуть 541 погибшего защитника», — заявил он.

Видео дня

Котенко отметил, что из Мариуполя доставлено 428 тел, из них более 300 — защитники Азовстали.

«Возвращаем погибших с Донецкого, Запорожского, Херсонского, Харьковского, Луганского направлений — отовсюду», — добавил он.

10 августа в Киев привезли тела еще 16 украинских военных, погибших во время обороны Мариуполя.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.