Украина вернула тела еще 19 своих погибших защитников
Украина продолжает возвращать тела погибших украинских военных (Фото:minre.gov.ua)
Во вторник, 16 августа, Украина вернула тела 19 погибших украинских защитников.
Как сообщили в пресс-службе Минреинтеграции в Facebook, тела погибших украинских военных вернули в рамках операции по обмену.
Она проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести Олега Котенка и ряда силовых структур Украины.
Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
12 августа Котенко сообщил, что удалось вернуть тела 522 погибших защитников, числившихся в списках пропавших без вести.
В начале июня состоялся первый обмен, в рамках которого Украина вернула тела погибших военных. Среди них были и защитники Азовстали. Обмен состоялся по формуле «160 на 160».
9 августа домой вернули тела 17 украинских военнослужащих. Этот процесс продолжается.
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