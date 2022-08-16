Украина вернула тела еще 19 своих погибших защитников 16 августа, 13:41 Украина продолжает возвращать тела погибших украинских военных (Фото:minre.gov.ua)

Во вторник, 16 августа, Украина вернула тела 19 погибших украинских защитников.

Как сообщили в пресс-службе Минреинтеграции в Facebook, тела погибших украинских военных вернули в рамках операции по обмену.

Она проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести Олега Котенка и ряда силовых структур Украины.

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Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

12 августа Котенко сообщил, что удалось вернуть тела 522 погибших защитников, числившихся в списках пропавших без вести.

В начале июня состоялся первый обмен, в рамках которого Украина вернула тела погибших военных. Среди них были и защитники Азовстали. Обмен состоялся по формуле «160 на 160».

9 августа домой вернули тела 17 украинских военнослужащих. Этот процесс продолжается.

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