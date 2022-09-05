«50 тысяч для Путина — не потери». Как ВСУ демилитаризуют армию РФ и когда ждать провокации с территории Беларуси — аналитика Олега Жданова 5 сентября, 21:54 Эксклюзив НВ Украинские военные наносят удары по вражеским позициям (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Армия Российской Федерации деградирует, а Вооруженные Силы Украины своими активными действиями на юге ее демилитаризуют, убежден военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Радио НВ он объяснил, что происходит на южном и восточном фронтах войны, какую провокацию российский диктатор Владимир Путин со своим Генштабом готовят на территории Беларуси и как усиливается украинская противовоздушная оборона.

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— Достаточно активные контрнаступательные действия ВСУ на юге начались около недели назад. Какие выводы вы сделали по поводу того, что произошло за это время?

— Мы попробовали на крепость оборону противника и она оказалась не столь крепкой, как о ней говорили. Поэтому мы преуспели и развиваем ее сегодня. Я пока придерживаюсь такого [мнения].

Иностранные СМИ говорят о том, что там идет активное контрнаступление. В любом случае есть успех и мы освобождаем территории, наши города.

— Есть такой немного вакуум в украинских медиа, потому что было распоряжение со стороны Минобороны, что мы ничего об этом не говорим. Очень странно, что иностранные медиа публикуют много информации по этому поводу. По мнению американского Института изучения войны, целью контрнаступления ВСУ на юге является не возвращение захваченных территорий, а деградация российской армии. Как вы оцениваете такое заявление?

— Скорее всего, демилитаризация российской армии. Армия деградирует не только на южнобугском направлении, а вообще в РФ. Я имею в виду как по качеству личного состава, так и по качеству техники и вооружений. Говорить о какой-то модернизированной российской армии на сегодняшний день, я думаю, уже не стоит.

— Издание Politico пишет, что блицкрига Вооруженных Сил Украины в Херсонской области не будет. Как считают их эксперты, для этого в Украине мало ресурсов, и приоритет не тот, ведь Киев стремится сохранить как можно больше инфраструктуры на своих землях, в частности, не допустить разрушения Херсона. А это как вы оцениваете?

— Мы никогда не рассчитывали на блицкриг. Мы всегда говорили, что освобождение наших территорий — это будет очень кропотливая работа наших Вооруженных Сил и силовых структур по уничтожению врага и освобождению наших территорий.

Потому я даже удивлен, откуда они взяли это. Наверное, перепутали с российской армией — только она воюет на блицкригах. Вспомните Грузию в 2008 году, наше начало войны: они всюду хотят получить блицкриг. Мы — нет. Мы работаем планово, умеренно и равномерно.

— На прошлой неделе видели очень мощную дезинформационную кампанию из России: тысячи наших танков они уничтожили, какое-то количество тысяч личного состава. Независимое российское издание Медуза написало аналитическую статью, которая, как мне показалось, базировалась на этой информации по кремлеботским ресурсам. Они делают это для внутреннего рынка или тоже для нас?

— Они делают это для внутреннего рынка, прежде всего, потому что у них очень давно нет никаких преимуществ и побед. Для них очень важно хоть немного поднять статус этой «специальной операции» в обществе, поэтому они используют любую возможность.

А здесь мы, к сожалению, немного просели в информационном плане. Мы сегодня с вами даем опровержение того, что это не соответствует действительности. Мы немного упустили эту информационную инициативу — нужно было не давать повода российской пропаганде разгонять эту информацию о том, что они что-то там победили.

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