Россияне применили оружие против украинского корабля у Керченского пролива, есть раненый

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин сообщил, что на выходе из Керченского пролива россияне применили оружие против корабля Военно-морских сил Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"На борту есть раненый. Силы ВМС ВСУ разворачивают меры помощи", - написал Бабин.

Ранее в пресс-центре ВМС ВСУ сообщили, что российские корабли и катера начали преследование и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.