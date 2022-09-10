С начала войны более 8 тысяч мужчин пытались бежать из Украины — Госпогранслужба

10 сентября, 13:45
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Уклоняющиеся от мобилизации (Фото:ГНСУ/Telegram)

Уклоняющиеся от мобилизации (Фото:ГНСУ/Telegram)

По данным Госпогранслужбы, восемь тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу Украины с начала военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба учреждения в Telegram.

Сообщается, что 5,6 тысячи из них пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.

Кроме того, с 24 февраля зафиксировано 245 напрасных попыток подкупить пограничников на сумму более 3,8 млн грн.

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Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Госпогранслужба Украины Уклонение от мобилизации Война России против Украины

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