С начала войны более 8 тысяч мужчин пытались бежать из Украины — Госпогранслужба
Уклоняющиеся от мобилизации (Фото:ГНСУ/Telegram)
По данным Госпогранслужбы, восемь тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу Украины с начала военного положения.
Об этом сообщила пресс-служба учреждения в Telegram.
Сообщается, что 5,6 тысячи из них пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.
Кроме того, с 24 февраля зафиксировано 245 напрасных попыток подкупить пограничников на сумму более 3,8 млн грн.
В настоящее время военное положение и общую мобилизацию продлили до 21 ноября 2022 года.
Ранее НВ рассказал о категориях лиц, которых не могут мобилизовать во время военного положения.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.