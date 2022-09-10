С начала войны более 8 тысяч мужчин пытались бежать из Украины — Госпогранслужба 10 сентября, 13:45 Уклоняющиеся от мобилизации (Фото:ГНСУ/Telegram)

По данным Госпогранслужбы, восемь тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу Украины с начала военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба учреждения в Telegram.

Сообщается, что 5,6 тысячи из них пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.

Кроме того, с 24 февраля зафиксировано 245 напрасных попыток подкупить пограничников на сумму более 3,8 млн грн.

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В настоящее время военное положение и общую мобилизацию продлили до 21 ноября 2022 года.

Ранее НВ рассказал о категориях лиц, которых не могут мобилизовать во время военного положения.

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