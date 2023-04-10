В Закарпатской области мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы за уклонение от призыва 10 апреля, 23:14 Мужчину признали виновным в уклонении от призыва (Фото:САП)

В Закарпатской области мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от призыва во время мобилизации (ст. 336 УК Украины).

Как сообщает Закарпатская областная прокуратура, 40-летний житель пгт Буштино успешно прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным. Он получил повестку на отправку в августе, но не пришел в территориальный центр комплектования.



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В декабре 2022-го мужчина отказался получать повестку и написал заявление о том, что отказывается от призыва, так как его взгляды «противоречат тому, чтобы брать оружие в руки, убивать и ненавидеть людей». В прокуратуре добавили, что обвиняемый не сообщил о принадлежности к религиозной организации, которая отрицает службу в армии.

В суде мужчина жаловался на проблемы со здоровьем и говорил, что во время военно-врачебной комиссии на это никто не обращал внимания, но не предоставил документов, которые бы подтверждали его состояние. Он также не обращался в больницу с момента получения первой повестки в августе 2022 года, заявили в прокуратуре.