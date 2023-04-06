Одна категория. Кто может отказаться от повестки на улице и какие документы подтверждают такое право 6 апреля, 12:58 Мобилизация 2023: можно ли отказаться от повестки на улице, если есть отсрочка (Фото:Минобороны via FB)

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестку от уполномоченных на улице. Военное руководство приняло решение по одной категории мужчин, кто может отказаться от повестки на улице.

Военное положение и всеобщая мобилизация продлены в Украине до 20 мая. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть призваны за мобилизацией. Призову подлежат все, кто не имеет отсрочки и не является призывниками от 18 до 27 лет.

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Военнообязанные, имеющие отсрочку, могут получать повестку и обязаны идти в территориальный центр комплектования для представления документов об отсрочке. Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач сообщил, что одна категория лиц с отсрочкой может отказаться от повестки на улице.

«Военнообязанный, имеющий бронь от призыва по мобилизации, все удостоверяющие документы должен носить с собой. И при их предъявлении вручения повестки не будет», - сообщил полковник Роман Горбач.

Однако, по его словам, если повестку уже вручили, то с ней все равно нужно идти в ТЦК по закону.

Кто подлежит бронированию в Украине

Согласно статье 25 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации бронированию подлежат работающие военнообязанные:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи ( заказы), в случае, если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач ( заказов);

заказы), в случае, если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач заказов); на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Военнообязанные, указанные в части первой настоящей статьи, не подлежат принятию на службу в военном резерве.

Какая ответственность за уклонение от мобилизации

За уклонение мобилизации в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность. В случае уклонения от должно врученной повестки об уточнении данных и о прохождении военно-врачебной комиссии предусмотрена административная ответственность. При уклонении от повестки с мобилизационным распоряжением наступает уголовная ответственность.

в соответствии со статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов. Повторное нарушение или нарушение в особое состояние влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан;

по статье 335 Уголовного кодекса Украины ― «Уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава» виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности ― ограничение свободы сроком до 3 лет;

статья 336 Уголовного кодекса Украины – «Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период» – наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет;

статья 337 УКУ предусматривает штраф от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки;

по части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращению ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в такие ТЦК, ЦУ или региональные органы СБУ лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 КУАП. Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК представляют в десятидневный срок сведения о призывниках о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие ( наличие) судимости.