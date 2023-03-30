В Кривом Роге мужчина дважды уклонился от мобилизации, суд вынес ему приговор 30 марта, 17:16 Танк в зоне боевых действий (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

В Кривом Роге мужчина дважды уклонился от мобилизации, его приговорили к трем годам лишения свободы с условным сроком.

Об этом говорится в решении Ингулецкого районного суда Кривого Рога.

В документе сказано, что 17 ноября 2022 года мужчине было вручено мобилизационное распоряжение (боевую повестку) для отправки в соответствующее подразделение воинской части. Однако он не пришел в военкомат в указанное время.

Видео дня

28 декабря 2022 года он во второй раз получил боевую повестку, но также продолжая свой умысел на уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, без уважительных причин не явился в сборный пункт, уклонившись таким образом от призыва за мобилизацией в особый период.

Действия мужчины квалифицированы по ст. 336 УК Украины по признакам уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период.

Его признали виновным по ст. 336 УК Украины и назначили согласованную между сторонами меру наказания в виде трех лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины его освободить от отбывания назначенного судом наказания в виде лишения свободы с испытанием сроком на один год.

Также мужчина должен периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; - сообщать уполномоченный орган по пробации об изменении места жительства, работы или обучения.