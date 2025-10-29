Российские оккупанты ночью атаковали Украину 126 дронами, есть попадания 32 шахедов

Российский ударный дрон на выставке в центре Киева, 28 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупационные войска в ночь на среду, 29 октября, нанесли удар по Украине с применением 126 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов, примерно 80 из них — шахеды. Об этом говорится в сводке Воздушных сил ВСУ.

Противовоздушная оборона обезвредила 93 российских дрона на севере и востоке страны.

По данным Воздушных сил, в результате атаки зафиксировано попадание 32 ударных дронов на 10 локациях. По состоянию на 09:00 атака беспилотниками продолжается, в небе над Украиной остаются несколько БпЛА.

Ранее 29 октября сообщалось, что оккупанты осуществили массированный удар по Одесской области, есть попадание в объект ДТЭК, почти 27 000 потребителей остались без света.

Также Россия атаковала один из объектов критической инфраструктуры Чернигова.

В Чугуеве Харьковской области дроны атаковали склад гражданского предприятия, возник пожар.