Попали шесть дронов. Россия нанесла удар по гражданскому предприятию в Чугуеве Харьковской области, вспыхнул пожар на складе
В Чугуеве на складе частного предприятия вспыхнул пожар после дроновой атаки РФ (Фото: Полиция Харьковской области/Telegram)
Войска страны-агрессора России вечером во вторник, 28 октября, атаковали дронами город Чугуев Харьковской области, в результате чего возник пожар на складе частного предприятия.
Об этом сообщила полиция Харьковской области.
По предварительным данным, россияне запустили по Чугуеву беспилотники типа Герань-2.
В полиции отметили, что по территории частного предприятия попали шесть дронов. В результате ударов произошло возгорание склада готовой продукции.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции, спасатели и представители других экстренных служб.
Городской голова Чугуева Галина Минаева подтвердила поражение гражданского предприятия.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что информация о пострадавших в результате атаки на Чугуев не поступала.