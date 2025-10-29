Попали шесть дронов. Россия нанесла удар по гражданскому предприятию в Чугуеве Харьковской области, вспыхнул пожар на складе

29 октября, 08:23
В Чугуеве на складе частного предприятия вспыхнул пожар после дроновой атаки РФ (Фото: Полиция Харьковской области/Telegram)

В Чугуеве на складе частного предприятия вспыхнул пожар после дроновой атаки РФ (Фото: Полиция Харьковской области/Telegram)

Войска страны-агрессора России вечером во вторник, 28 октября, атаковали дронами город Чугуев Харьковской области, в результате чего возник пожар на складе частного предприятия.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

По предварительным данным, россияне запустили по Чугуеву беспилотники типа Герань-2.

Полиция Харьковской области/Telegram
Фото: Полиция Харьковской области/Telegram

В полиции отметили, что по территории частного предприятия попали шесть дронов. В результате ударов произошло возгорание склада готовой продукции.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции, спасатели и представители других экстренных служб.

Полиция Харьковской области/Telegram
Фото: Полиция Харьковской области/Telegram

Городской голова Чугуева Галина Минаева подтвердила поражение гражданского предприятия.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что информация о пострадавших в результате атаки на Чугуев не поступала.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Харьковская область Чугуев Война России против Украины Пожежа Российская агрессия

