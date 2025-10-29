Массированная атака на Одесскую область: Россия ударила по объекту ДТЭК, без света почти 27 000 потребителей
Последствия российского удара по энергетическим объектам Одесской области, 29 октября 2025 года (Фото: Олег Кипер / Telegram)
Войска страны-агрессора России в ночь на среду, 29 октября, массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области, повреждены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщил глава ОВА Олег Кипер.
В результате удара пострадал один человек. На месте обстрела возник пожар.
Кипер также сообщил, что часть потребителей Одесской области осталась без света.
В ДТЭК уточнили, что россияне ночью нанесли удар по энергетическому объекту компании в Одесской области. Энергетики уже подключили к резервным линиям объекты критической инфраструктуры и 7000 бытовых потребителей, еще почти 27 000 — остаются без света.
Повреждения значительные, ремонт потребует времени, добавили в компании.
Ранее 29 октября сообщалось, что Россия атаковала один из объектов критической инфраструктуры Чернигова.