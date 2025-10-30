В Сумах прогремела серия взрывов, СМИ пишут о попадании в многоэтажку

30 октября, 23:43
Как позже сообщили местные паблики и СМИ, российские оккупанты ударили по многоэтажке в Сумах — на месте попадания возник пожар (Фото: t.me/kobzarartemsn/)

Российские оккупанты нанесли пять ударов по Ковпаковскому району Сум — были зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре.

Об этом 30 октября заявил и.о. мэра города Артем Кобзарь.

«Зафиксировано пять ударов. По предварительной информации, есть пострадавшие. Оставайтесь по возможности в укрытиях, атака продолжается», — написал чиновник.

Как позднее сообщили местные паблики и СМИ, российские оккупанты ударили по многоэтажке в Сумах — на месте попадания возник пожар.

Фото: t.me/sumyliketop

До того корреспонденты Суспільного сообщали о серии взрывов в Сумах.

Немногим ранее в Воздушных Силах ВСУ предупредили о вражеских БПлА в Сумской области (курсом на юг), а позднее — предупредили о БПлА в направлении Сум.

РФ атаковала шахедами железнодорожную станцию в Сумской громаде, есть пострадавшие — ОВА

Ранее 30 октября руководитель аппарата Сумской ОВА Игорь Кальченко сообщил об атаке россиян по Сумам.

Позднее и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что враг атаковал АЗС.

«Около 11:15 зафиксировано попадание БпЛА, предварительно типа Италмас, по одной из автозаправочных станций в Заречном районе города. По предварительной информации, пострадали четыре человека», — заявил чиновник.

Как затем уточнили в ГСЧС Украины, в результате удара российского дрона по АЗС пострадали четыре человека.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Сумы Обстрел атака дронами

