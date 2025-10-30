В Сумах прогремела серия взрывов, СМИ пишут о попадании в многоэтажку

Как позже сообщили местные паблики и СМИ, российские оккупанты ударили по многоэтажке в Сумах — на месте попадания возник пожар (Фото: t.me/kobzarartemsn/)

Российские оккупанты нанесли пять ударов по Ковпаковскому району Сум — были зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре.

Об этом 30 октября заявил и.о. мэра города Артем Кобзарь.

«Зафиксировано пять ударов. По предварительной информации, есть пострадавшие. Оставайтесь по возможности в укрытиях, атака продолжается», — написал чиновник.

Как позднее сообщили местные паблики и СМИ, российские оккупанты ударили по многоэтажке в Сумах — на месте попадания возник пожар.

Фото: t.me/sumyliketop

До того корреспонденты Суспільного сообщали о серии взрывов в Сумах.

Немногим ранее в Воздушных Силах ВСУ предупредили о вражеских БПлА в Сумской области (курсом на юг), а позднее — предупредили о БПлА в направлении Сум.

Ранее 30 октября руководитель аппарата Сумской ОВА Игорь Кальченко сообщил об атаке россиян по Сумам.

Позднее и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что враг атаковал АЗС.

«Около 11:15 зафиксировано попадание БпЛА, предварительно типа Италмас, по одной из автозаправочных станций в Заречном районе города. По предварительной информации, пострадали четыре человека», — заявил чиновник.

Как затем уточнили в ГСЧС Украины, в результате удара российского дрона по АЗС пострадали четыре человека.