Сумы и громада остались без света 27 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Сумской области)

Сумская община в результате российской ночной атаки частично остались без света, сообщил в понедельник, 27 октября, руководитель областной военной администрации Олег Григоров.

Обновлено в 09:24. ГСЧС сообщила, что российские войска ночью нанесли удар по объекту критической инфраструктуры Сумской общины. Спасатели ликвидировали все очаги горения, пострадавших нет.

Все необходимые службы уже работают над восстановлением электроснабжения.

И.о. сумского городского головы Артем Кобзарь добавил, что работы по восстановлению продолжаются в усиленном режиме.

Ночью Воздушные силы ВСУ сообщали о дронах и ракетах в направлении Сумской области. Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщал об атаке шахедами на город и взрывах. Предварительно, пострадавших нет.

26 октября россияне нанесли прицельный удар по пассажирскому микроавтобусу, который двигался в сторону Сум. Один человек погиб и 13 — ранены, в том числе двое детей.