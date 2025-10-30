Российский БпЛА в Сумах атаковал АЗС, есть пострадавшие, в Сети публикуют кадры попадания

Последствия удара российского БпЛА по одной из автозаправочных станций в Сумах 30 октября (Фото: Артем Кобзарь / Telegram)

Российские захватчики атаковали Сумы , под удар попала гражданская инфраструктура в Заречном районе города.

Об этом в четверг, 30 октября, сообщил руководитель аппарата Сумской ОВА Игорь Кальченко.

«Предварительно, есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы», — написал он, добавив, что все последствия вражеской атаки выясняются.

И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что враг атаковал АЗС.

«Около 11:15 зафиксировано попадание БпЛА, предварительно типа Италмас, по одной из автозаправочных станций в Заречном районе города. По предварительной информации, пострадали четыре человека», — заявил Кобзарь.

Фото: Артем Кобзарь / Telegram

Также повреждены два автомобиля.

В Сети появилось видео попадания российского дрона.

В свою очередь прокуратура Сумской области сообщает, что по состоянию на 12:15 известно о ранении женщины 65 лет и двух мужчин, которым 38 и 54 года.

При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Сумы проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).