Российский БпЛА в Сумах атаковал АЗС, есть пострадавшие, в Сети публикуют кадры попадания
Последствия удара российского БпЛА по одной из автозаправочных станций в Сумах 30 октября (Фото: Артем Кобзарь / Telegram)
Российские захватчики атаковали Сумы, под удар попала гражданская инфраструктура в Заречном районе города.
Об этом в четверг, 30 октября, сообщил руководитель аппарата Сумской ОВА Игорь Кальченко.
«Предварительно, есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы», — написал он, добавив, что все последствия вражеской атаки выясняются.
И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что враг атаковал АЗС.
«Около 11:15 зафиксировано попадание БпЛА, предварительно типа Италмас, по одной из автозаправочных станций в Заречном районе города. По предварительной информации, пострадали четыре человека», — заявил Кобзарь.
Также повреждены два автомобиля.
В Сети появилось видео попадания российского дрона.
В свою очередь прокуратура Сумской области сообщает, что по состоянию на 12:15 известно о ранении женщины 65 лет и двух мужчин, которым 38 и 54 года.
При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Сумы проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).