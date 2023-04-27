«Это был необычный удар»: Ким объяснил, почему не среагировали на ракетную атаку по Николаеву 27 апреля, 12:15 Виталий Ким прокомментировал удар РФ по Николаеву (Фото:REUTERS/Viktoriia Lakezina)

Российский ракетный обстрел Николаева, который произошел в ночь на четверг, 27 апреля, был необычным и вызвал панику у жителей.



Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Это 113 день без обстрелов Николаева. С 31 декабря не было обстрелов… Была легкая паника у людей. Это коварный удар россиян по гражданским, там нет военных объектов… Но это необычный был удар, мы не реагировали, мы не видели, поэтому это был, как снег на голову», — отметил Ким.

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По его словам, одна ракета попала в дерево из-за чего повредились здания вокруг.

В результате российского удара повреждены здание завода, техникум, суд, а больше всего пострадали пятиэтажка и дома в частном секторе.

Он добавил, что госпитализировали 23 пострадавших в результате атаки, трое из них — в особо тяжелом состоянии.

Ночью армия РФ атаковала Николаев четырьмя ракетами Калибр из акватории Черного моря.

В ОК Юг заявили, что они были направлены по сложной траектории. По состоянию на утро известно об одном погибшем и 23 раненых.

