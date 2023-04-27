Мэр Николаева об ударе РФ по городу: Таких атак не было с Нового года, была небольшая паника 27 апреля, 10:16 Мэр Николаева сообщил, что подобных ракетных ударов по городу не было с Нового года (Фото:REUTERS/Viktoriia Lakezina)

Мэр Николаева Александр Сенкевич, комментируя ночной ракетный удар РФ по городу, заявил, что подобных атак не было с Нового года.

В эфире Радио Свобода он сказал, что после обстрела 31 декабря было относительно тихо, поэтому в ночь на, 27 апреля, «была небольшая паника».

Сенкевич отметил, что военных объектов возле места попадания нет, военных в Николаеве сейчас также почти нет.

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«Никаких военных объектов и военных в городе нет и не осталось, потому что они передвинулись на линию фронта. И Николаев стал городом таким транзитным для наших военных, поэтому военных объектов здесь нет», — подчеркнул он.

По словам мэра, в результате российского удара было повреждено историческое здание адмиралтейства.

«Повреждено историческое здание, это адмиралтейство. Повреждены многоэтажки. Окна, двери, балконы. Ночью газовики и электрики отключили всех от снабжения, и надо сказать, что в одном из микрорайонов в результате удара нет света», — добавил Сенкевич.

Сейчас городские власти не получали обращений по отселению из поврежденных домов, сказал Сенкевич, однако он обратил внимание на то, что пострадавшие в шоковом состоянии и получают медицинскую помощь.

Ночью армия РФ атаковала Николаев четырьмя ракетами Калибр из акватории Черного моря. В ОК Юг заявили, что они были направлены по сложной траектории. По состоянию на утро известно об одном погибшем и 23 раненых.