Удар РФ по Николаеву: ракеты были направлены по сложной траектории — Гуменюк

27 апреля, 08:26
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Последствия удара по Николаеву (Фото:REUTERS/Viktoriia Lakezina)

Последствия удара по Николаеву (Фото:REUTERS/Viktoriia Lakezina)

Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, комментируя удар РФ по Николаеву в четверг, 27 апреля, заявила, что ракеты были направлены по сложной траектории.

«Атака происходила ракетами типа Калибр из акватории Черного моря. Как мы и предупреждали, не обязательно ждать от врага привязки к каким-то конкретным датам», — сказала она в эфире телемарафона.

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По ее словам, калибры были направлены по сложной траектории.

«Это было использование и ландшафтной особенности местности, и изменения траектории в самом воздухе», — сказала она.

Гуменюк заявила, что Калибр — это высокоточное оружие, но попадание именно по координатам жилых домов является свидетельством терроризма.

В ночь на четверг, 27 апреля, российские террористические войска атаковали Николаев ракетами Калибр. Один человек погиб, количество раненых возросло до 23 человек.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Николаев Наталья Гуменюк Война России против Украины

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