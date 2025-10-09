«Это работа российских спецслужб, это понятно. Это говорит о том, что они активно работают, это враг серьезный», — заявил Червинский об убийстве Воронича 10 июля.

Он подчеркнул, что для предотвращения таких случаев "нужно включать все механизмы противодействия, формировать целую систему защиты Украины, которая заключается в постоянном поиске — и [среди] тех, кто приезжает в Украину, на каналах въезда, местах проживания таких людей и так далее". Это работа, которую организовывает контрразведка и за которую она отвечает, напомнил Червинский.

Он также критически высказался о награждении заместителя главы СБУ Александра Поклада, который до назначения на эту должность в 2021—2023 годах возглавлял Департамент контрразведки СБУ.

«Как вы знаете, [нардеп] Андрей Парубий также погиб от руки киллера. И в тот день, когда Андрею Парубию присвоили звание Героя Украины, такое же звание присвоили [Александру] Покладу, руководителю контрразведки Украины, который, в принципе, отвечал за то, чтобы этого не произошло. Поэтому вот вам и символизм во всех этих вещах. Контрразведка не работает, и в один день с убитым лицом награждают того контрразведчика, который должен был бы защитить его. А награждают его за то, что он привез из Дубая [нардепа от ОПЗЖ Федора] Христенко, который якобы является шпионом России», — отметил Червинский.

Он также признал, что тема обоих громких убийств является для него важной, поскольку «Иван Воронич — мой товарищ, Андрей Парубий — это тот человек, на которого я готов был ориентироваться, потому что это действительно настоящий патриот, он отбыл все Майданы, он действительно является воплощением национальной идеи».

Убийство полковника СБУ Ивана Воронича — главное

10 июля, в Голосеевском районе Киева был убит сотрудник Службы безопасности Украины. Погибшим оказался полковник СБУ Иван Воронич. Около 09:00 к нему приблизился мужчина и произвел пять прицельных выстрелов из пистолета, после чего скрылся с места преступления.

Воронич получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончался на месте.

13 июля глава Службы безопасности генерал-лейтенант Василий Малюк сообщил, что в ходе проведения спецоперации сотрудники СБУ ликвидировали агентов российских спецслужб, женщину и мужчину, которые по заданию ФСБ РФ совершили убийство Воронича.

«По результатам проведения негласных розыскных, активных контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. При задержании они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы», — сообщил Малюк.