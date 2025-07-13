Сотрудники Службы безопасности Украины во время проведения спецоперации ликвидировали агентов российских спецслужб, которые по заданию ФСБ РФ совершили убийство полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве .

Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщил глава Службы безопасности, генерал-лейтенант Василий Малюк, который лично руководил операцией.

«По результатам проведения негласных розыскных, активных контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины — это смерть!» — сказал Малюк.

Следствие установило, что к убийству украинского военного причастны мужчина и женщина. Они действовали по указанию куратора, который поручил им следить за сотрудником Службы безопасности Украины, выяснить его ежедневный распорядок и маршруты перемещения. Впоследствии координатор передал исполнителям координаты тайника, в котором был спрятан пистолет с глушителем.

После убийства полковника злоумышленники пытались скрываться. Однако правоохранителям удалось установить их местонахождение на территории Киевской области. Утром 13 июля СБУ провела специальную операцию, во время которой участники агентурно-диверсионной группы ФСБ РФ оказали вооруженное сопротивление, в результате чего были ликвидированы.

В Голосеевском районе Киева 10 июля был убит сотрудник Службы безопасности Украины.

Погибшим оказался полковник СБУ Иван Воронич. Возле его дома к нему приблизился мужчина и произвел пять прицельных выстрелов из пистолета, после чего скрылся с места преступления.

Пострадавший получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончался на месте.