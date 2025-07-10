В Голосеевском районе Киева убили полковника СБУ, полиция показала видео с места стрельбы

Место убийства сотрудника СБУ в Киеве, 10 июля 2025 года (Фото: Скриншот видео / Полиция Киева)

В Голосеевском районе Киева в четверг, 10 июля, был убит сотрудник Службы безопасности Украины, сообщили NV в пресс-службе СБУ.

Правоохранители принимают комплексные меры для выяснения всех обстоятельств преступления и для привлечения виновных к ответственности.

По факту убийства открыто уголовное производство по 348 статье Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Виновным грозит пожизненное лишение свободы.

Полиция Киева показала видео с места стрельбы в столице.

Источники Украинской правды сообщили, что погибшим оказался полковник СБУ Иван Воронич. Около 09:00 10 июля к нему приблизился мужчина и произвел пять прицельных выстрелов из пистолета, после чего скрылся с места преступления.

Пострадавший получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончался на месте. В настоящее время следственно-оперативная группа осуществляет осмотр места происшествия.

Ранее 10 июля полиция сообщила о стрельбе в Голосеевском районе Киева, в результате чего погиб мужчина.