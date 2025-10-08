Контрразведчик, полковник СБУ, офицер Сил спецопераций и бывший сотрудник Главного управления разведки Роман Червинский рассказал в интервью Radio NV о том, что происходило в спецслужбах в начале полномасштабной войны, как ему угрожал руководитель ГУР Кирилл Буданов, каков результат работы «one voice» и что думает о расследовании дела Северных потоков

— Хотел бы начать с того, в каком состоянии сейчас украинские спецслужбы, что о них известно. Начать, возможно, немножко издалека, с 24 февраля 2022 года. После так называемого Вагнергейта, скандала с «вагнеровцами», с операцией по их задержанию, которая была сорвана, вас уволили из Службы безопасности Украины. Но в начале широкомасштабного российского вторжения вы присоединились к Силам специальных операций. Если посмотреть на то, что тогда было с украинскими спецслужбами, СБУ возглавлял Иван Баканов, в Главном управлении разведки уже был Кирилл Буданов. Если говорить о первых днях вторжения, что вы слышали о том, что происходило в наших спецслужбах?

— Спасибо за вопрос, Алексей, немножко подкорректирую вашу информацию. Меня уволили из СБУ еще в 2019 году, как только пришел Баканов. Сразу после операции по доставке в Украину свидетеля сбития Boeing MH17 [Владимира] Цемаха меня уволили из СБУ. И я понял, что в СБУ больше такие специалисты не нужны и организация подобной работы не нужна. Поэтому я пошел служить дальше в ГУР Министерства обороны, на тот момент руководителем был [Василий] Бурба. Он предложил мне должность и мы продолжили работу.

Тогда была спланирована и осуществлена начальная стадия, и конечная стадия операции по задержанию «вагнеровцев», которые были свидетелями, воевали на территории Украины и могли быть привлечены к уголовной ответственности в Украине, могли быть обменным фондом. Операцию нам сорвали и как следствие нас уволили — и Бурбу, и через некоторое время меня.

Увольняли меня и Бурбу, когда уже был Буданов. Бурбу увольнял президент, а меня — Буданов. И те, кто был причастен к этой операции — целый ряд людей были уволены, переведены, подразделения трансформированы. Вот в таком состоянии были спецслужбы в начале войны. Они были полностью подчинены — думаю, опосредованно или напрямую — спецслужбам России. Как я уже постоянно утверждаю с 2020 года, с 2021 года, когда мы попали на эфир к Савику Шустеру по «вагнеровской» операции, я открыто говорю, считаю, что в Офисе президента работают агенты влияния от РФ. Называю имя — это [руководитель ОП Андрей] Ермак. Помогает ему [заместитель руководителя ОП Олег] Татаров, там такой [бывший первый заместитель секретаря СНБО Руслан] Демченко есть и так далее. Роль [президента Украины Владимира] Зеленского в этой всей истории мне не понятна на сегодняшний день, я не буду о ней говорить, но примерно догадываться можно.