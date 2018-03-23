Оказалась не на своем месте. Тимошенко прокомментировала дело Савченко

Юлия Тимошенко и Надежда Савченко 25 мая 2016 года после обмена пленными с Россией

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко впервые прокомментировала ситуацию с задержанием народного депутата Надежды Савченко, которая была первым номером в ее партии.

Соответствующий комментарий получила ТСН.

Тимошенко заявила, что первый номер в ее избирательном списке "оказалась не на своем месте".

"Когда Надежда вернулась домой, пережив колоссальный стресс, издевательство, голодание, надругательства, страх - надо было настаивать на длительной психологической реабилитации. Минимум год надо было восстанавливать здоровье Надежды. Как человека, мне ее безумно жалко. Просто оказалась не на своем месте в жизни", - заявила Тимошенко.

Напомним обвиняемого в подготовке терактов в отношении украинского руководства народного депутата Надежду Савченко 23 марта суд взял под стражу на два месяца.

Ее адвокаты намерены подать апелляцию. А сама политик опред, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.

Напомним, правоохранители инкриминируют Савченко взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛНР", сговор с руководителем центра освобождение пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовке теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

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