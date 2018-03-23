Адвокаты Савченко рассказали о дальнейших планах после ее ареста

Адвокаты Надежды Савченко подадут апелляцию на ее арест на два месяца без права выхода под залог, избранный Шевченковским райсудом Киева.

Об этом после объявления приговора об избрании меры пресечения народному депутату заявили ее адвокаты, сообщает Украинская правда.

Защитники назвали такую ​​меру пресечения для своей подзащитной "полностью политическим" и называют его "политическим крючкотворством".

Апелляционную жалобу на арест Савченко подадут 26 марта.

Ее сестра, Вера, выберет адвокатский состав, который будет защищать Савченко.

В ходе оглашения приговора прокурор Александр Климович отметил, если ее вину докажут в суде, то Савченко грозит пожизненное заключение.

Народный депутат днем ​​ранее лишили неприкосновенности и дали разрешение на ее арест депутаты Верховной Рады.

Украинские правоохранители инкриминируют Савченко взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛНР", сговор с руководителем центра освобождение пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовке теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

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Сама Надежда публично признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.

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