Тимошенко посетил Днепр: Спасательная операция продолжается, весь дом отселили 17 января, 00:23 Вместе с Кириллом Тимошенко на месте трагедии побывал Генеральный прокурор Андрей Костин (Фото:ОП)

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко совершил рабочую поездку на Днепропетровщину и осмотрел разрушенный многоэтажный бык в Днепре, в который в субботу, 14 января, попала российская ракета.

Об этом идет речь на сайте ОП.



Вместе с Кириллом Тимошенко на месте трагедии побывал Генеральный прокурор Андрей Костин.

"Спасательная операция, разбор завалов не закончится, пока не будут найдены тела всех погибших. В настоящее время погибли 40 человек. Что касается травмированных, то несколько тех, кто действительно в тяжелом состоянии, среди них — один ребенок», — сообщил Тимошенко.

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По его словам, сейчас отселен практически весь дом: и город и область подготовили много мест для временного расположения всех семей.

«Будет решение городских и областных властей относительно материальной помощи всем семьям погибших, и всем, кто потерял свое жилье, и тем, чье жилье пострадало. Мы понимаем, что более 200 квартир фактически разрушены, и наша главная задача — расселить всех людей и помочь в восстановлении этого дома», — отметил глава ОП.

Как отметил Тимошенко, в Днепре на базе администрации Соборного района Днепровского городского совета действует центр в формате "единого окна". Жители пострадавшего дома могут в одном месте оформить все документы и получить помощь.

« Спасатели продолжают разбирать завалы. Далее будут работать эксперты и сделают оценку возможности восстановления дома. Уже сегодня в уцелевших подъездах было возобновлено электроснабжение. Спасибо всем спасателям, волонтерам и горожанам», — сказал заместитель руководителя Офиса Президента.

Удар российской ракеты Х-22 по многоэтажке в Днепре стал одним из самых масштабных и циничных военных преступлений России против гражданских украинцев.

По состоянию на 16 января известно, что под развалинами дома по улице Набережная Победы и от полученных травм погибли 40 человек, из них трое — дети.

Фото: ОП