«Не простим ни одной мрази из 140 млн». Россия разрушила эти семьи вместе с многоэтажкой в Днепре: 10 историй из десятков трагедий 16 января, 14:43 Сюжет Из-под руин дома в Днепре спасают 27-летнюю Екатерину Зеленскую. Под завалами оказались ее муж и годовалый сын (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Удар российской ракеты Х-22 по многоэтажке в Днепре стал одним из самых масштабных и циничных военных преступлений России против гражданского населения Украины.

По состоянию на 16 января известно, что под завалами жилого дома по улице Набережная Победы и от полученных травм погибли 40 человек, из них трое - дети.

Число пострадавших в результате атаки достигло 75 человек, в том числе 14 детей. Спасти удалось 39 человек, из них шестеро детей. Продолжаются поиски еще не менее 30 человек, которые могли находиться в доме.

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Однако российская ракета разрушила гораздо больше жизней: сотни людей потеряли ближайших родственников и друзей; родители – детей, а дети – родителей; специалисты – высококвалифицированных коллег.

НВ рассказывает о десяти историях, добавившихся к сотням тысяч других трагедий украинцев, вину за которые несет Россия и ее армия.

Анастасия Швец, девушка-символ трагедии в Днепре и ее погибшие родители

Известная теперь всему миру 23-летняя Анастасия Швец — девушка, ждавшая спасателей на руинах своей уничтоженной российской ракетой квартиры — чудом выжила во время удара, однако ее утраты из-за агрессии РФ непоправимы. В сентябре на фронте погиб возлюбленный Анастасии, военнослужащий ВСУ. 14 января российская ракета унесла жизни ее родителей.

Фото: Арсен Дроздаев/ Громадське

Фото: just_strange_cherry / Instagram

Она рассказала, что уцелела, поскольку ее «накрыло дверью в постели" - девушка ушла отдыхать перед ночной сменой. «Часть кухни в комнате; ванной, кухни, коридора и кладовки нет, там пропасть и я вижу другую часть подъезда, чужого подъезда», — рассказала жительница дома о «панораме», открывшуюся ей сразу после удара.



«Я не знаю, где родители. Говорят, что видели в живых. Я уверена, что они были на кухне, которой уже нет. Спасаться я не хотела, хотела, чтобы нашли родителей. Понимаю, что [кота] Ричарда уже нет. Он вряд ли выжил», – написала девушка.

Она поделилась, что у нее не осталось ни слов, ни эмоций: «Я ничего не чувствую, кроме большой пустоты внутри. Я не жила, а существовала все время, пыталась смириться, что моего отважнго Влада - "Фотика" для побратимов и Котика для меня - больше нет... Я чувствовала, что он будет меня оберегать. […] Я стала популярной, хотя и не хотела этого, почти каждый паблик меня публикует. А я хочу к родителям. Мне больно. Существую ли я вообще?»

16 января в эфире телеканала Киев Анастасия рассказала, что ее родители не уцелели: их тела уже извлечены из-под завалов дома. «Главной целью было найти моих родителей. Мне было все равно, что будет со мной. Главное, чтобы достали их, но родители не уцелели. Их сегодня достали из-под обломков», – рассказала девушка в эфире.

Девушка обнародовала в своем аккаунте в Instagram карточку сестры для желающих помочь, однако предупредила, что на фоне ее истории мошенники пытаются создавать фейковые аккаунты якобы для сбора средств.



Ирина и Максим ( погибли) и двое их детей ( госпитализированы), переселенцы из Никополя

Фото: instagram.com/_m.valeriya_

О семье, которая полгода назад уехала из обстреливаемого россиянами Никополя в более «безопасный» Днепр, рассказала в Instagram Валерия Марченко. «Именно в этом доме, в этом злосчастном подъезде жила сестра моего Антона, – рассказала женщина. — Дети вышли на улицу и уже ждали родителей, когда проклятая «бледина» прилетела прямо к ним в дом».

По словам Марченко, дети — Каролина и Тимур — выжили и находятся в больнице. На момент ее первого поста судьба родителей была неизвестна, однако впоследствии женщина сообщила, что «Ира и Максим больше не с нами».

Семья переселенцев жила в квартире на восьмом этаже разрушенного дома. «Сегодня можно без проблем рассмотреть цвет обоев в гостиной, ведь эти фото облетели чуть ли не весь мир», — рассказала Валерия Марченко, обнародовав номер карты для желающих помочь семье.

Ирина Саламатенко и Ольга Усова, стоматологи и подруги-волонтеры

Ирина Саламатенко и Ольга Усова были высококвалифицированными специалистами-стоматологами. Обе имели семьи и детей.

"Вас обоих сегодня убили подонки! Мрази оставили троих детей без мам! – написал Эдуард Усов, муж Ольги Усовой. — К сожалению, нет возможности мне быть там вместо вас, я бы поменялся не думая… Тем, кто это сделал и отдал приказ - будьте прокляты! Проклятые вы, ваши дети и внуки!».

Днепропетровский стоматолог Артем Похил — коллега погибших женщин, который, как и они, оказывал волонтерскую помощь военнослужащим ВСУ, рассказал, что «Ира и Оля были лучшими подружками».

Все стоматологическое сообщество Украины запомнит настоящих врачей, у которых проклятые рашисты забрали жизнь только за то, что они были украинками. Это очень тяжелая утрата для всех нас: и для родных, и для коллег и для пациентов. Для детей и мужей, еще не осознавших до конца масштаб трагедии. Мы никогда не забудем и не простим это ни одной "русской" мрази. Ни одной из 140 млн», — пообещал Похил.

Еще одна коллега убитых Россией медиков, Наталья, рассказала Суспільному, что с начала войны России против Украины Ирина и Ольга помогали украинским бойцам, а также военным, вернувшимся из плена.

Мария Лебедь, 15-летняя танцовщица

15-летняя Мария Лебедь — одна из троих детей, ставших жертвами ракетного удара по многоэтажке в Днепре. На момент трагедии девушка была дома одна: ее отец умер несколько лет назад, а мама была на работе, рассказала знакомая семья Евгения Бондаренко.

"Моей 15-летней, суперумной, суперталантливой, безумно веселой сестры больше нет", - написала сестра погибшей Алиса Фридман в Stories.



Гибель Марии подтвердила танцевальная студия Каскад, где занималась девушка. Она также имела музыкальное образование, увлекалась изучением английского языка.

Об убийстве 15-летней жительницы Днепра россиянами упомянул в своем вечернем обращении 15 января президент Украины Владимир Зеленский.

Максим Богуцкий, выпускник 2022 года

Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета подтвердил гибель еще одного ребенка в результате удара по многоэтажке в Днепре. Это Максим Богуцкий, выпускник учебно-воспитательного комплекса № 111 2022 года.

"Еще вчера мы молились, чтобы их нашли живыми, сегодня имеем информацию о гибели. Никогда не простим!» — отметили в городском совете Днепра, подтверждая гибель Марии Лебедь и Максима Богуцкого.

Фото: ГумДеп Днепр / Телеграмм

Семьи школьников, которые учились вместе с Максимом, рассказали, что в доме он жил вместе с родителями.

Михаил Кореновский, заслуженный тренер Украины по боксу

Гибель тренера подтвердил Спортивный комитет Украины, где рассказали, что Михаил Кореновский жил в разрушенном российской ракетой подъезде.

«Как сообщила его жена, на момент попадания ракеты она была на прогулке с детьми [двое дочерей], а Михаил после соревнований приехал в квартиру, собрался и должен был присоединиться к прогулке с семьей», — рассказали в комитете. Тело мужчины уже извлекли из-под завалов спасатели.

Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области.

Впоследствии выяснилось, что именно «желтая кухня» семьи Кореновских стала еще одним фотовоплощением трагедий украинских семей, жизнь которых разрушило вторжение РФ.

Украину поразила фотография, где видна почти уцелевшая уютная кухня, которая в результате удара потеряла внешнюю стену, открыв еще недавно теплившуюся здесь жизнь — яблоки на столе, посуду в мойке, теплый интерьер.

В Сети было опубликовано архивное видео, сделанное именно на этой кухне — на нем можно увидеть, как семья Кореновских отмечает день рождения маленькой дочери.

Фото: Ян Доброносов / Телеграф

Максим Омельяненко, защитник Бахмута, и его мама

Военнослужащий ВСУ Максим Омельяненко отправился из-под Бахмута в Днепр, как только узнал о ракетном ударе по дому на Набережной Победы: в многоэтажке жила его мама.

Женщину заблокировала плита на девятом этаже, однако ее удалось спасти: пострадавшая подавала знаки спасателям, размахивая тряпкой.

Украинский защитник опубликовал фото с мамой в больнице и рассказал, что она чудом выжила «на кусочке кухни – единственном уцелевшем месте моей квартиры на девятом этаже».



Фото: maksym_omelianenko / Instagram

Омельяненко также рассказал, что погибший тренер по боксу Михаил Кореновский – его сосед. Украинский защитник открыл сбор в помощь семье.



Екатерина Зеленская: женщина, которую спасали 20 часов, жена и мама годовалого сына

В воскресенье, 15 января, в ГСЧС сообщили о спасении женщины, которая провела под завалами около 20 часов и оказалась в реанимации с серьезным переохлаждением.

Фото: REUTERS/State Emergency Service of Ukraine

Фото: REUTERS/State Emergency Service of Ukraine

Инфографика: REUTERS/State Emergency Service of Ukraine

Впоследствии выяснилось, что это 27-летняя Екатерина Зеленская.

Ее сестра Алина сообщила в Instagram, что Екатерина не могла позвать на помощь, потому что с детства имеет нарушения слуха. «Это Катя – моя сестра! Ее нашли только сегодня утром и, слава Богу, живой. Она с семьей жила в том проклятом доме на Победе! Она не могла звать на помощь, потому что с детства глухая!», — написала ее сестра.

Неизвестной остается судьба мужа и годовалого сына Екатерины Зеленской.



Евгений Галич и его дедушка

Житель Днепра Евгений Галич рассказал, что российская ракета уничтожила квартиру его мамы и дедушки, «которому почти 90 лет», хотя обоим удалось выжить. «[Дедушка] пережил войну, а сейчас он должен проживать это еще раз. Пусть люди видят и знают, что даже враг не заслуживает той боли, которую переживают обычные пенсионеры», — написал Галич, обнародовав фото раненого дедушки.

Впоследствии он написал, что мужчина, несмотря на ранения, находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

Фото: evgeniigalich / Instagram

Фото: evgeniigalich / Instagram

Семья Фигурных: встреча супругов из Одессы с родителями в Днепре

Андрей Осинский и его жена Марина Фигурная приехали из Одессы в Днепр, чтобы навестить родителей Марины — они жили в разрушенном российской ракетой подъезде многоэтажки.

Об этом сообщили родственники семьи в социальных сетях, об истории также сообщает Суспільне со ссылкой на разговор с близкими семьи.

На момент удара в квартире находились семеро родственников: Марина Фигурная и Андрей Осинский из Одессы, родители Марины Светлана и Юрий Фигурные, брат Александр Фигурный с женой Яной и 14-летней дочерью Анной.

По состоянию на 15 января, как сообщило Cуспільне, было известно, что один человек погиб (вероятно, Юрий Фигурный), его жена (Светлана) находится в больнице. Еще пятерых, в том числе одесситов Марину Фигурную и Андрея Осинского ищут. Они считаются пропавшими без вести.



Фото: kwxqf / Instagram