«Не простим ни одной мрази из 140 млн». Россия разрушила эти семьи вместе с многоэтажкой в Днепре: 10 историй из десятков трагедий

16 января, 14:43
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Из-под руин дома в Днепре спасают 27-летнюю Екатерину Зеленскую. Под завалами оказались ее муж и годовалый сын (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Из-под руин дома в Днепре спасают 27-летнюю Екатерину Зеленскую. Под завалами оказались ее муж и годовалый сын (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Удар российской ракеты Х-22 по многоэтажке в Днепре стал одним из самых масштабных и циничных военных преступлений России против гражданского населения Украины.

По состоянию на 16 января известно, что под завалами жилого дома по улице Набережная Победы и от полученных травм погибли 40 человек, из них трое - дети.

Число пострадавших в результате атаки достигло 75 человек, в том числе 14 детей. Спасти удалось 39 человек, из них шестеро детей. Продолжаются поиски еще не менее 30 человек, которые могли находиться в доме.

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Однако российская ракета разрушила гораздо больше жизней: сотни людей потеряли ближайших родственников и друзей; родители – детей, а дети – родителей; специалисты – высококвалифицированных коллег.

НВ рассказывает о десяти историях, добавившихся к сотням тысяч других трагедий украинцев, вину за которые несет Россия и ее армия.

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Анастасия Швец, девушка-символ трагедии в Днепре и ее погибшие родители

Известная теперь всему миру 23-летняя Анастасия Швец — девушка, ждавшая спасателей на руинах своей уничтоженной российской ракетой квартиры — чудом выжила во время удара, однако ее утраты из-за агрессии РФ непоправимы. В сентябре на фронте погиб возлюбленный Анастасии, военнослужащий ВСУ. 14 января российская ракета унесла жизни ее родителей.

Арсен Дроздаев/ Громадське
Фото: Арсен Дроздаев/ Громадське
just_strange_cherry / Instagram
Фото: just_strange_cherry / Instagram

Она рассказала, что уцелела, поскольку ее «накрыло дверью в постели" - девушка ушла отдыхать перед ночной сменой. «Часть кухни в комнате; ванной, кухни, коридора и кладовки нет, там пропасть и я вижу другую часть подъезда, чужого подъезда», — рассказала жительница дома о «панораме», открывшуюся ей сразу после удара.

«Я не знаю, где родители. Говорят, что видели в живых. Я уверена, что они были на кухне, которой уже нет. Спасаться я не хотела, хотела, чтобы нашли родителей. Понимаю, что [кота] Ричарда уже нет. Он вряд ли выжил», – написала девушка.

Она поделилась, что у нее не осталось ни слов, ни эмоций: «Я ничего не чувствую, кроме большой пустоты внутри. Я не жила, а существовала все время, пыталась смириться, что моего отважнго Влада - "Фотика" для побратимов и Котика для меня - больше нет... Я чувствовала, что он будет меня оберегать. […] Я стала популярной, хотя и не хотела этого, почти каждый паблик меня публикует. А я хочу к родителям. Мне больно. Существую ли я вообще?»

16 января в эфире телеканала Киев Анастасия рассказала, что ее родители не уцелели: их тела уже извлечены из-под завалов дома. «Главной целью было найти моих родителей. Мне было все равно, что будет со мной. Главное, чтобы достали их, но родители не уцелели. Их сегодня достали из-под обломков», – рассказала девушка в эфире.

https://www.youtube.com/watch?v=0tamWWtZehk&ab_channel=%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%9224

Девушка обнародовала в своем аккаунте в Instagram карточку сестры для желающих помочь, однако предупредила, что на фоне ее истории мошенники пытаются создавать фейковые аккаунты якобы для сбора средств.

Ирина и Максим (погибли) и двое их детей (госпитализированы), переселенцы из Никополя

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instagram.com/_m.valeriya_
Фото: instagram.com/_m.valeriya_

О семье, которая полгода назад уехала из обстреливаемого россиянами Никополя в более «безопасный» Днепр, рассказала в Instagram Валерия Марченко. «Именно в этом доме, в этом злосчастном подъезде жила сестра моего Антона, – рассказала женщина. — Дети вышли на улицу и уже ждали родителей, когда проклятая «бледина» прилетела прямо к ним в дом».

По словам Марченко, дети — Каролина и Тимур — выжили и находятся в больнице. На момент ее первого поста судьба родителей была неизвестна, однако впоследствии женщина сообщила, что «Ира и Максим больше не с нами».

Семья переселенцев жила в квартире на восьмом этаже разрушенного дома. «Сегодня можно без проблем рассмотреть цвет обоев в гостиной, ведь эти фото облетели чуть ли не весь мир», — рассказала Валерия Марченко, обнародовав номер карты для желающих помочь семье.

Ирина Саламатенко и Ольга Усова, стоматологи и подруги-волонтеры

Ирина Саламатенко и Ольга Усова были высококвалифицированными специалистами-стоматологами. Обе имели семьи и детей.

"Вас обоих сегодня убили подонки! Мрази оставили троих детей без мам! – написал Эдуард Усов, муж Ольги Усовой. — К сожалению, нет возможности мне быть там вместо вас, я бы поменялся не думая… Тем, кто это сделал и отдал приказ - будьте прокляты! Проклятые вы, ваши дети и внуки!».

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02wiwvRzbXQdUsmmQVu5Mxx6jHBRA77DxMyYSZyh4dWpNgWwErwXLHgfYXXPDr4CA4l&id=100001839563864&__cft__[0]=AZUJafjoUyxMPiGKXm9VOv1IXFyPyM11YzLZ1M_UmjIZCR1AMdGMK2-LyhEV8glgWkbb9uyewO6bnaO9baPt_5JXjqIVy2zlWKxHp9_woHLCQvfgCrnmaOUEN0e7rPfL_quXwHbIFJYMmCVfMT-oFTQHG9_g6C251g224OUN1e1WWxonI1WiHLQtye8D9lDDlko&__tn__=%2CO%2CP-R

Днепропетровский стоматолог Артем Похил — коллега погибших женщин, который, как и они, оказывал волонтерскую помощь военнослужащим ВСУ, рассказал, что «Ира и Оля были лучшими подружками».

 Все стоматологическое сообщество Украины запомнит настоящих врачей, у которых проклятые рашисты забрали жизнь только за то, что они были украинками. Это очень тяжелая утрата для всех нас: и для родных, и для коллег и для пациентов. Для детей и мужей, еще не осознавших до конца масштаб трагедии. Мы никогда не забудем и не простим это ни одной "русской" мрази. Ни одной из 140 млн», — пообещал Похил.

Еще одна коллега убитых Россией медиков, Наталья, рассказала Суспільному, что с начала войны России против Украины Ирина и Ольга помогали украинским бойцам, а также военным, вернувшимся из плена.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0w7ZhsYxi3mysmnpXrsDnyroauD33ZwjpVDpeRrJDhQPX22ikLbVjrPcEHADgrNiNl&id=100001039928804&__cft__[0]=AZUQYd-MFDVk1LcQ_DbSHwUqqC3DydwadLJijB7M1K0O0yF7Oz6GJL0cQ2mjFRzE6RNr7ckQBSy6sypTr6c1tfmDnsklAk7nsl9d7noppIHYJqZ7rHKBDaLsonHtjGIKMV25VGcDD-No3aiz0rPZ1n0xyeZpYkXVQ3w0cYRKlaBCgC1aCCrei1QdNKOjnyU-QG4&__tn__=%2CO%2CP-R

Мария Лебедь, 15-летняя танцовщица

15-летняя Мария Лебедь — одна из троих детей, ставших жертвами ракетного удара по многоэтажке в Днепре. На момент трагедии девушка была дома одна: ее отец умер несколько лет назад, а мама была на работе, рассказала знакомая семья Евгения Бондаренко.

https://www.facebook.com/evgeniya.bondarenko.94/posts/pfbid02GghDJr35gWL6ganZZKdJd38JNnXsvvHHyUnby2FES41g9enkXc2TSj2TSsiV5HzLl?__cft__[0]=AZVOLxObJ3-Qsg2905fIw-TQmZY-qiwR_Y8Tv_W9ReuoxDzmjkjSwGDijrL8QPngE27heOqN9yoFUlwutrMBnFJwSc9_C_1_wFM7b_6Q8R8ExeRKh6tpp298zqbhjvEeApk&__tn__=%2CO%2CP-R

"Моей 15-летней, суперумной, суперталантливой, безумно веселой сестры больше нет", - написала сестра погибшей Алиса Фридман в Stories.

Гибель Марии подтвердила танцевальная студия Каскад, где занималась девушка. Она также имела музыкальное образование, увлекалась изучением английского языка.

Об убийстве 15-летней жительницы Днепра россиянами упомянул в своем вечернем обращении 15 января президент Украины Владимир Зеленский.

https://www.facebook.com/TSC.Kaskad/posts/pfbid02JSb2uAquh1CKz79EL6nFhwUT2ftapq5aReokriv7ivyeqNHgPDQPnHFMdy187fv1l?__cft__[0]=AZWHi1XENG4SduRyGmV1acGxtwfctG3mPPE-RVVRPKSl4Vf-_Hkk8rgtr6EXu--kS90DTv3Q8TnRMj_brtIKDUBRVN_eksF4waYa_vTWm0lqOJuEc7X03Eh8QU4UipK3zJ2-LHc-USqeAKfCDKTiDljz&__tn__=%2CO%2CP-R

Максим Богуцкий, выпускник 2022 года

Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета подтвердил гибель еще одного ребенка в результате удара по многоэтажке в Днепре. Это Максим Богуцкий, выпускник учебно-воспитательного комплекса № 111 2022 года.

"Еще вчера мы молились, чтобы их нашли живыми, сегодня имеем информацию о гибели. Никогда не простим!» — отметили в городском совете Днепра, подтверждая гибель Марии Лебедь и Максима Богуцкого.

ГумДеп Днепр / Телеграмм
Фото: ГумДеп Днепр / Телеграмм

Семьи школьников, которые учились вместе с Максимом, рассказали, что в доме он жил вместе с родителями.

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Михаил Кореновский, заслуженный тренер Украины по боксу

Гибель тренера подтвердил Спортивный комитет Украины, где рассказали, что Михаил Кореновский жил в разрушенном российской ракетой подъезде.

«Как сообщила его жена, на момент попадания ракеты она была на прогулке с детьми [двое дочерей], а Михаил после соревнований приехал в квартиру, собрался и должен был присоединиться к прогулке с семьей», — рассказали в комитете. Тело мужчины уже извлекли из-под завалов спасатели.

Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области.

https://www.facebook.com/scu.org.ua/posts/pfbid02XEzqCuXpkKcENk4T2kJktohrK46K72UYhsmBpMbw1qa33thHb9gCtXVdMnJJ8CEol?__cft__[0]=AZXUAxGt9V2DNuX8QnFK6BtPB64A_RH7PMDgcG-9F8FHkn0hcvOj9uB_Bibdkrg6s8DD3ZV6ZbgjcBGZZSKP2B1celaV8eDxOkd9vYwH56EE88BJV9Cm4qfFvqOWSAHEZM6ZAz3EAm86pQ2rKdc10Xe3&__tn__=%2CO%2CP-R

Впоследствии выяснилось, что именно   «желтая кухня» семьи Кореновских стала еще одним фотовоплощением трагедий украинских семей, жизнь которых разрушило вторжение РФ.

Украину поразила фотография, где видна почти уцелевшая уютная кухня, которая в результате удара потеряла внешнюю стену, открыв еще недавно теплившуюся здесь жизнь — яблоки на столе, посуду в мойке, теплый интерьер.

В Сети было опубликовано архивное видео, сделанное именно на этой кухне — на нем можно увидеть, как семья Кореновских отмечает день рождения маленькой дочери.

Ян Доброносов / Телеграф
Фото: Ян Доброносов / Телеграф

Максим Омельяненко, защитник Бахмута, и его мама

Военнослужащий ВСУ Максим Омельяненко отправился из-под Бахмута в Днепр, как только узнал о ракетном ударе по дому на Набережной Победы: в многоэтажке жила его мама.

Женщину заблокировала плита на девятом этаже, однако ее удалось спасти: пострадавшая подавала знаки спасателям, размахивая тряпкой.

Украинский защитник опубликовал фото с мамой в больнице и рассказал, что она чудом выжила «на кусочке кухни – единственном уцелевшем месте моей квартиры на девятом этаже».

maksym_omelianenko / Instagram
Фото: maksym_omelianenko / Instagram

Омельяненко также рассказал, что погибший тренер по боксу Михаил Кореновский – его сосед. Украинский защитник открыл сбор в помощь семье.

Екатерина Зеленская: женщина, которую спасали 20 часов, жена и мама годовалого сына

В воскресенье, 15 января, в ГСЧС сообщили о спасении женщины, которая провела под завалами около 20 часов и оказалась в реанимации с серьезным переохлаждением.

REUTERS/State Emergency Service of Ukraine
Фото: REUTERS/State Emergency Service of Ukraine
REUTERS/State Emergency Service of Ukraine
Фото: REUTERS/State Emergency Service of Ukraine
Инфографика: REUTERS/State Emergency Service of Ukraine

Впоследствии выяснилось, что это 27-летняя Екатерина Зеленская.

Ее сестра Алина сообщила в Instagram, что Екатерина не могла позвать на помощь, потому что с детства имеет нарушения слуха. «Это Катя – моя сестра! Ее нашли только сегодня утром и, слава Богу, живой. Она с семьей жила в том проклятом доме на Победе! Она не могла звать на помощь, потому что с детства глухая!», — написала ее сестра.

Неизвестной остается судьба мужа и годовалого сына Екатерины Зеленской.

Евгений Галич и его дедушка

Житель Днепра Евгений Галич рассказал, что российская ракета уничтожила квартиру его мамы и дедушки, «которому почти 90 лет», хотя обоим удалось выжить. «[Дедушка] пережил войну, а сейчас он должен проживать это еще раз. Пусть люди видят и знают, что даже враг не заслуживает той боли, которую переживают обычные пенсионеры», — написал Галич, обнародовав фото раненого дедушки.

Впоследствии он написал, что мужчина, несмотря на ранения, находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

evgeniigalich / Instagram
Фото: evgeniigalich / Instagram
evgeniigalich / Instagram
Фото: evgeniigalich / Instagram

Семья Фигурных: встреча супругов из Одессы с родителями в Днепре

Андрей Осинский и его жена Марина Фигурная приехали из Одессы в Днепр, чтобы навестить родителей Марины — они жили в разрушенном российской ракетой подъезде многоэтажки.

Об этом сообщили родственники семьи в социальных сетях, об истории также сообщает Суспільне со ссылкой на разговор с близкими семьи.

На момент удара в квартире находились семеро родственников: Марина Фигурная и Андрей Осинский из Одессы, родители Марины Светлана и Юрий Фигурные, брат Александр Фигурный с женой Яной и 14-летней дочерью Анной.

По состоянию на 15 января, как сообщило Cуспільне, было известно, что один человек погиб (вероятно, Юрий Фигурный), его жена (Светлана) находится в больнице. Еще пятерых, в том числе одесситов Марину Фигурную и Андрея Осинского ищут. Они считаются пропавшими без вести.

kwxqf / Instagram
Фото: kwxqf / Instagram
Редактор: Инна Семенова

Теги:   Крылатая ракета Днепропетровская область Ракетные удары Город Днепр Война России против Украины

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