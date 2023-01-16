«Повезло, что был в 200 метрах». В Днепре тренер спас из разрушенной ракетным ударом РФ многоэтажки 10-летнего ученика

16 января, 21:20
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Тренер Юрий Васецкий (Фото:Юрій Васецький / Facebook)

Тренер Юрий Васецкий (Фото:Юрій Васецький / Facebook)

После ракетного удара России по многоэтажному дому в Днепре 14 января тренер по хортингу Юрий Васецкий вытащил оттуда своего десятилетнего воспитанника.

В эфире телеканала Киев тренер рассказал, что в момент удара был недалеко от этого дома и знал, что там живет один из его учеников.

«Мы не видели, как прилетела ракета, мы уже услышали взрыв… Мне повезло и больше повезло Ростиславу, что я был в 200 метрах от места этого страшного события. Зная, что его мать работает реаниматологом в детской больнице и воспитывает его сама… среагировал мгновенно. Позвонил Надежде, она сказала, что работает, а дома один Ростислав… С помощью некоторых людей — сам бы я ничего не сделал — мы поднялись на третий этаж и спустили Ростислава вниз», — сказал он.

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Мужчина добавил, что жилмассив Победа в Днепре — спальный район, где нет ни военных объектов, ни критической инфраструктуры — только школы, детские сады и жилые дома.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре утром 14 января. По состоянию на понедельник, 16 января, погибли 40 человек, среди них трое детей. 75 человек пострадали, в том числе 14 детей. По данным СБУ, в здании полностью разрушено 72 квартиры, 236 — повреждены, также уничтожено 25 машин.

СБУ 16 января назвала шесть россиян, причастных к военному преступлению, среди которых командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин.

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Сутки поисков погибших и уцелевших. Последствия ракетного удара россиян по жилому дому в Днепре — фоторепортаж
https://www.youtube.com/embed/_lfSZ79QNlo
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Помощь Военные преступления РФ Город Днепр Война России против Украины Ракетный удар

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