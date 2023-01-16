Ракетный удар россиян по многоэтажке в Днепре: количество погибших возросло до 40, среди них трое детей. Продолжаются поиски еще 30 человек 16 января, 12:50 Число погибших в Днепре возросло до 35 человек (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

По состоянию на 12:40 понедельника, 16 января, число погибших в результате ракетных обстрелов российскими оккупантами многоэтажного дома в Днепре возросло до 40 человек. Среди них трое детей.

Об этом со ссылкой на данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщил глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан в Telegram.

Он уточнил, что уже спасены 39 человек, из них шестеро детей.

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Травмированы 75 человек, в том числе 14 детей.

Идут поиски еще 30 человек.

Несколькими часами ранее глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook сообщал о 36 погибших.

Аварийно-спасательные и поисковые работы длятся более 40 часов.



Российские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре утром 14 января.