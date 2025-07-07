СБУ сообщила, что задержала агентов ФСБ, которые планировали подорвать военных Азова в Запорожье

По заказу ФСБ фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство под служебное авто азовцев, которые воюют на передовой (Фото: пресс-служба СБУ)

Пресс-служба СБУ отмечает, что по результатам спецоперации в Запорожье были задержаны два российских агента, которые готовили подрыв бойцов 12-й бригады спецназначения Азов Национальной гвардии Украины.

По данным следствия, по заказу ФСБ фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство под служебное авто азовцев, которые воюют на передовой. Заказ ФСБ выполняли двое агентов, которые неоднократно отбывали наказание за разбой и наркоторговлю, отмечают правоохранители.

«В поле зрения агрессора рецидивисты попали из-за жены одного из них, которая проживает во временно оккупированном Бердянске и работает на врага. По инструкции российской спецслужбы агенты собственноручно изготовили СВП, а затем отследили авто украинских воинов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Фото: пресслужба СБУ

Подозреваемые, по данным следствия, должны были установить на месте запланированного теракта скрытую камеру с онлайн-трансляцией для ФСБ. Таким образом российские спецслужбисты надеялись отследить прибытие бойцов Азова к своему автомобилю и в этот момент дистанционно активировать СВУ, отмечают в СБУ.

Фото: пресслужба СБУ

Сотрудники СБУ сообщают, что заблаговременно разоблачили агентов и задержали их. Во время обысков в домах подозреваемых изъято готовое СВП, дополнительные компоненты для изготовления новых взрывчаток, а также телефоны, с которых они контактировали с куратором от ФСБ.

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 о государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения и по ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 263 о незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.